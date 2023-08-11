Син Мадонни закрив співачку від папараці (фото)

Вихід артистки стався напередодні її 65-го дня народження.

Син Мадонни закрив співачку від папараці на публіці. Про це пише Page Six.

Артистка, яка нещодавно перенесла госпіталізацію, була помічена зі своїм 17-річним сином Девідом Бандою. Поп-зірка виглядала здоровою та в хорошому настрої, коли спадкоємець обняв її в аеропорту Джона Кеннеді в Нью-Йорку.

Багатодітна мама одягла синю спортивну кофту у поєднанні з чорними спортивними штанами та кепкою з написом "Духовно голодна".

Що стосується її сина, він носив чорний спортивний костюм, сонцезахисні окуляри та навушники на шиї, коли штовхав валізу Louis Vuitton.

На одному знімку видно, як Девід закриває обличчя своєї зіркової мами, коли вона ховається за своїми чорними окулярами.

Співачку також супроводжував чоловік, який був її охоронцем.

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Мадонна із сином

Цей вихід став однією із перших публічних появ Мадонни після того, як вона оголосила про відкладення свого туру через страх за здоров’я.

У червні 2023 епатажну артистку було терміново доставлено до лікарні після того, як виявилося, що вона знепритомніла.

Мадонна із сином

Нагадаємо, Мадонна приміряла кілька відвертих корсетів.

Також Фокус писав про перенесення світового турне Мадонни через проблеми зі здоровʼям.