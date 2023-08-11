Кевін Костнер з донькою відвідав концерт Тейлор Свіфт (відео)
Зірка "Єллоустоуну" зізнався, що він тепер "Swiftie".
68-річний американський актор Кевін Костнер зізнався, що він фанат Тейлор Свіфт. Про це зірка "Єллоустоуну" розповів у своєму Instagram з 1,1 млн підписників.
Костнер зазначив, що він "офіційно Swiftie", та показав кілька роликів з концерту Тейлор Свіфт, який він відвідав зі своєю донькою.
"Мої відео розмиті, але я чудово провів час зі своєю дочкою на шоу @taylorswift. Я був абсолютно вражений, спостерігаючи, як її мистецтво об’єднує стільки людей", — написав колишній коханий Крістін Баумгартнер.
"Мені було чудово видно її групу, і я також із задоволенням спостерігав за ними", — додав він. "Натхненна ніч. Я офіційно Swiftie!"
68-річний Костнер відвідав тур поп-зірки Eras Tour у Лос-Анджелесі разом зі своєю 13-річною донькою Грейс Евері.
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Актора навіть помітили, як він посміхнувся, коли співачка виконувала свій "гімн" про розставання "We Are Never Ever Getting Back Together".
Вихід зірки "Охоронця" стався на тлі його скандального розлучення з дружиною Крістін Баумгартнер, з якою він також виховує спільних синів Кейдена, 16, і Хейс, 14.
Нагадаємо, дружина Кевіна Костнера зʼявилася на публіці із сумочкою за 5 тисяч доларів.
Також Фокус писав про переїзд Крістін Баумгартнер з маєтку актора.