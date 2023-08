Кевін Костнер з донькою відвідав концерт Тейлор Свіфт (відео)

Зірка "Єллоустоуну" зізнався, що він тепер "Swiftie".

68-річний американський актор Кевін Костнер зізнався, що він фанат Тейлор Свіфт. Про це зірка "Єллоустоуну" розповів у своєму Instagram з 1,1 млн підписників.

Костнер зазначив, що він "офіційно Swiftie", та показав кілька роликів з концерту Тейлор Свіфт, який він відвідав зі своєю донькою.

"Мої відео розмиті, але я чудово провів час зі своєю дочкою на шоу @taylorswift. Я був абсолютно вражений, спостерігаючи, як її мистецтво об’єднує стільки людей", — написав колишній коханий Крістін Баумгартнер.

"Мені було чудово видно її групу, і я також із задоволенням спостерігав за ними", — додав він. "Натхненна ніч. Я офіційно Swiftie!"

68-річний Костнер відвідав тур поп-зірки Eras Tour у Лос-Анджелесі разом зі своєю 13-річною донькою Грейс Евері.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Кевін Костнер відвідав концерт Тейлор Свіфт

Актора навіть помітили, як він посміхнувся, коли співачка виконувала свій "гімн" про розставання "We Are Never Ever Getting Back Together".

Вихід зірки "Охоронця" стався на тлі його скандального розлучення з дружиною Крістін Баумгартнер, з якою він також виховує спільних синів Кейдена, 16, і Хейс, 14.

Нагадаємо, дружина Кевіна Костнера зʼявилася на публіці із сумочкою за 5 тисяч доларів.

Також Фокус писав про переїзд Крістін Баумгартнер з маєтку актора.