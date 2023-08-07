Дружина Кевіна Костнера вийшла у світ із сумочкою за 5 тисяч доларів (фото)

Крістін Баумгартнер на фоні скандального розлучення з актором вирішувала справи в Санта-Барбарі.

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Дружина Кевіна Костнера вийшла у світ із сумочкою за 5 тисяч доларів. Про це пише Daily Mail.

Колишня дизайнерка сумок Крістін Баумгартнер вирішувала справи в Санта-Барбарі, Каліфорнія.

Мама трьох поєднала сіру шкіряну сумку з градієнтом, яка продається за 4800 доларів, із кольоровою майкою, синіми джинсами та парою босоніжок Birkenstock.

Баумгартнер зібрала своє світле волосся в низький пучок, а також продемонструвала пару сонцезахисних окулярів.

Прогулянка Крістін відбулася через кілька днів після того, як вона переїхала зі свого спільного дому з 68-річним Костнером після їхнього розставання.

"Крістін дотримується юридичних порад щодо передшлюбного договору та звільняє сімейний будинок", — повідомило джерело People 29 липня, додавши, що вона "залишиться в меншому будинку на території, який використовувався як приміщення для персоналу".

Інсайдер додав, що це "тимчасове рішення", і вона "все ще шукає інший будинок".

Кевін Костнер та Крістін Баумгартнер Фото: Getty Images

"Крістін намагається зберегти все якомога нормально. Її єдина увага — діти", — зазначило джерело.

Баумгартнер і зірка "Єллоустоуну", які одружилися у 2004 році, виховують трьох дітей: синів Кейдена, 16 років, і Хейс, 14 років, і дочку Грейс, 13 років.

Нагадаємо, Крістін Баумгартнер довелося переїхати з розкішного маєтку Костнера в будиночок для прислуги.

Також Фокус писав про відпочинок Кевіна Костнера з дітьми в Аспені.