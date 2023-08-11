Принц Гаррі показав, як купує подарунки для Меган Маркл в аеропорту

Принц Гаррі полетів до Японії зі своїм другом Начо Фігерасом, а його дружина тим часом сходила на концерт Тейлор Свіфт.

Принцу Гаррі вдалося зробити кілька покупок, поки він був у Токіо зі своїм приятелем по грі в поло Ігнасіо "Начо" Фігерасом, якого він знає з 2007 року. Оскільки сам Гаррі сторінки в соцмережах не веде, то фото запостив його друг. Про це пише Page Six.

"Покупки для наших дружин", — підписав 46-річний Фігерас пост в Instagram, в якому він і Гаррі приміряли сонцезахисні окуляри і прийняли супергеройські пози.

Принц Гаррі та Начо Фігерас у Японії Фото: Instagram nachofigueras

Інсайдер дав додаткову інформацію про шопінг, ексклюзивно повідомивши Page Six, що 38-річний Гаррі веселився в магазині і загалом чудово провів час у Токіо.

"Ми чудово провели час, і всі були такими милими", — з ентузіазмом повідомило джерело. За його словами, Гаррі, який останнім часом дуже рідко виходить у світ і ще рідше спілкується з фанатами, фотографувався з "усіма, хто просив" і махав рукою тим, хто вітав їх з Начо здалеку.

Зараз герцог Сассекський перебуває в Японії у відрядженні, а його дружина Меган Маркл залишається в Каліфорнії зі своїми двома дітьми: чотирирічним Арчі та дворічною Лілібет.

Але також вона знайшла час і щоб повеселитися. Джерело повідомило, що вона з подругами відвідала концерт Тейлор Свіфт, поки Гаррі перебуває в Азії.

Принц Гаррі прибув до Токіо у вівторок і виступив на саміті, організованому Міжнародним товариством сприяння спорту (ISPS) наступного дня.

Зокрема, Гаррі з'явився на панелі з колишнім новозеландським гравцем у регбі Деном Картером і Начо Фігерасом, і говорив про силу спорту, спільноти та благодійності.

Принц Гаррі та Начо Фігерас у Японії

Але найближчим часом до США він не збирається, оскільки в суботу він має вилетіти до Сінгапуру та зіграти в матчі Sentebale ISPS Handa Polo Cup, який збере гроші для Sentebale, благодійної організації, співзасновником якої він є і яка займається збором грошей для дітей у Лесото, Африка.

Нагадаємо, Начо Фігерас і принц Гаррі — давні друзі. Уперше вони зустрілися, як вважається, 2007 року.

Начо Фігерас і його дружина Дельфіна Блак'є були на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл 2018 року.

Раніше Фокус писав про те, як познайомилися принц Гаррі і Начо Фігерас, а також, чим прославився новий найкращий друг принца Гаррі.