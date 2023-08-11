Дрю Беррімор пояснила, чому забирає у дітей гаджети

Акторка зазначила, що нікого не засуджує за гаджети, але щодо своїх доньок поводиться суворо.

48-річна американська акторка Дрю Беррімор, яка є мамою двох доньок, 10-річної Олів і дев'ятирічної Френкі, зізналася, що обмежує дітей у їхньому користуванні iPad. Про це вона розповіла в бесіді з Better Homes and Gardens.

За словами Дрю, вона намагається більше часу приділяти живому спілкуванню з дівчатками.

"Ми дивимося масу фільмів і серіалів, тому я нікого не засуджую за гаджети. Але коли справа доходить до моїх дітей, я не великий шанувальник особистої електроніки, такої як iPad. Під час пандемії, коли навчання в школах було дистанційним, дітей змушували працювати на окремих пристроях, і мені це не подобалося. Тепер я зберігаю айпади в замкненому сейфі, і вони дістаються дітям тільки в особливих випадках. Я б вважала за краще, щоб ми всі троє лягли в моє ліжко і дивилися разом кіно", — поділилася актриса.

В інтерв'ю вона також поділилася своєю пристрастю до всього, що пов'язано з дизайном інтер'єру.

Крім акторської кар'єри, у Дрю є лінія косметики, однойменний журнал, кулінарна книжка і колекція товарів для дому для Walmart. Актриса постійно перебуває в пошуку нового дизайнерського натхнення.

У Беррімор є своя лінійка косметики

"Я буду ганятися за кимось по вулиці і питати: "Чи можу я сфотографувати ваше взуття? Це ідеальний корал. І потім, щойно я знайду подібне натхнення, я буду шукати, поки не знайду, до чого його застосувати. Інакше я збожеволію від пристрасті без виходу", — додала Беррімор.

Актриса заявила, що серйозно думала про те, щоб піти з кіно.

"Був тривалий час, коли я думала, що зможу зайнятися дизайном інтер'єрів, і це зробить мене щасливою. Я могла б економити і робити покупки. Я могла б робити речі унікальними — я ніколи не буду шаблонною. Я думала, що могла б навіть зробити шоу про це. І саме до цього я і йшла, коли мені зателефонували і запитали: "Ви коли-небудь замислювалися про те, щоб зробити ток-шоу?""".

Дрю зізналася, що обожнює працювати над дизайном інтер'єрів

Запускаючи свою косметичну лінію "Квіткова краса", Дрю згадала цінну бізнес-пораду, яку дав їй її колишній свекор Ар'є Копельман. Видатна кар'єра Копельмана включала в себе посаду президента і головного операційного директора Chanel, а також досвід роботи в рекламі. У той час Беррімор думала над тим, яку колірну схему застосувати до своєї упаковки.

Копельман закликав її виділитися серед конкурентів, знайшовши нішу на ринку:

"Його порада була: "Вийди і подивися на все. Потім запитай себе, чого ти ще не бачила, і зроби це". Це був такий блискучий урок від нього, і він зробив усе настільки зрозумілим, тому що дизайн справді полягає в заповненні дірок на ринку і пошуку рішень, як жити. Це не виходить з ефірного, артистичного місця".

Раніше Фокус писав, що минулого року Дрю Беррімор зізналася в тому, що почала багато пити після розлучення з чоловіком.