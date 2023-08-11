Уряд Німеччини витратив €55 тисяч на зачіски та макіяж Меркель після її відставки

У канцелярії пояснили такі витрати тим, що політикиня продовжує виконувати певні обов'язки.

€55 тисяч витратив уряд Німеччини на послуги стиліста для колишньої канцлерки Ангели Меркель після того, як вона пішла у відставку 2021 року, повідомляє видання Tagesspiegel.

Скориставшись Законом про свободу інформації, журналісти подали запит і отримали документи, звідки дізналися, що Меркель, як і раніше, виставляє рахунки федеральному уряду за деякі витрати.

Як ішлося в попередньому звіті, колишня канцлерка не стала наймати свого давнього візажиста, а почала користуватися послугами перукаря і візажиста, який також працює модельєром у Берліні. В отриманих документах йдеться про те, що канцелярія оплачує зачіску і макіяж Меркель як для публічних, так і для приватних заходів. Наразі вона витратила на це майже €55 тисяч: €17 200 у 2023 році і €37 780 — у 2022-му.

В уряді такі витрати пояснили тим, що Меркель виконує "офіційні обов'язки, що тривають, незалежно від того, чи є вони публічними, чи непублічними".

Журналісти Tagesspiegel дізналися, що нинішній канцлер Німеччини Олаф Шольц теж не шкодує грошей на свій зовнішній вигляд перед публічними виступами. Цього року на його макіяж і зачіски вже пішло €21 808, а минулого року — €39 910.

Олаф Шольц минулого року витратив на послуги стиліста 39 910 євро Фото: Getty Images

Дані парламентського розслідування, проведеного раніше цього року, засвідчили, що витрати на фотографів, перукарів і візажистів зросли приблизно до €1,5 млн за перший повний рік правління Шольца у 2022 році. Це майже на 80% більше, ніж 2021 року, за Меркель.

Такі витрати уже викликали невдоволення серед німців. Президент Асоціації платників податків Райнер Хольцнагель заявив, що витрати мають бути "зведені до мінімуму і, в разі сумнівів, оплачуватися в приватному порядку".

Раніше Фокус писав, які проблеми Меркель залишила своєму наступнику.