12 серпня 2023 року: апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна лінуватися, переїдати та пити алкоголь.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших. Апостоли від 70 Сила і Силуан проповідували разом з апостолом Павлом. Незабаром Сила став єпископом у Коринті, а Силуан — у Фессалоніці. Апостол Андронік проповідував зі своєю помічницею.
Що не можна робити 12 серпня:
- лінуватися;
- переїдати та пити алкоголь;
- укладати важливі угоди.
Народні прикмети та повір'я:
- перед світанком яскраво мерехтять зірки — буде багато опадів;
- павутина літає в повітрі — буде сонячно;
- вітряно і йде дощ — така погода протримається довго;
- іній на деревах — озимі дадуть гарний урожай;
- мухи кусаються — чекайте дощу;
- кішка часто вмивається — до гарної погоди.
День ангела святкують:
Анатолій, Аполлон, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло, Ангеліна, Агнія.
Народилися в цей день:
1887 рік — Ервін Шредінгер, австрійський фізик, творець квантової механіки, лауреат Нобелівської премії (1933) за розробку теорії руху мікрочастинок;
1992 рік — Кара Делевінь, англійська супермодель і кіноактриса.
Також цього дня:
1851 рік — американець Ісаак Мерріт Зінгер запатентував швейну машинку з ножним приводом;
1865 рік — британський хірург Джозеф Лістер уперше використав під час операції фенол (карболову кислоту) для дезінфекції інструментів і рук лікарів;
1896 рік — на річці Клондайк знайшли золото;
1915 рік — перше бойове застосування літака-торпедоносця;
1933 рік — перший матч футбольної збірної України;
1949 рік — підписано Женевську конвенцію про захист жертв війни;
2010 рік — у місті Луганськ зафіксували найвищу температуру в історії України — +42°C.