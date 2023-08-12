Дженніфер Лопес демонструє бікіні в місті (фото, відео)

Знаменитість відпочиває в Італії без Бена Аффлека.

54-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес продемонструвала чорне бікіні під час прогулянки на острові Капрі, Італія. Про це пише Daily Mail.

Зірка сцени та екрану приміряла чорне бікіні на бретелях із бронзовим кільцем у центрі. Поверх вона одягла бежевий кардиган.

Дружина Бена Аффлека додала широкі білі штани з вишитими квітами на подолі до свого літнього образу. Також на ній був чорний капелюх із широкими крисами поверх хустки, великі сонцезахисні окуляри, плетена сумка через плече та туфлі на платформі.

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Дженніфер Лопес на острові Капрі

Співачка була зі своїм давнім менеджером Бенні Медіною, а також своєю подругою. Але чоловіка Джей Ло Бена Аффлека з нею не було. Це вже не перший вихід зірки на публіку без коханого, з яким вони одружилися влітку 2022 року. Втім, обручка Джей Ло була на місці.

Зіркова команда робила покупки в елітному районі острова.

Дженніфер Лопес на острові Капрі

Нагадаємо, Дженніфер Лопес зʼявилася за публіці із сумочкою за 735 доларів.

Також Фокус писав про відпочинок Джей Ло в крихітному білому бікіні.