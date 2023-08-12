Брітні Спірс у новому відео показала, чим замінила уколи ботокса

За словами артистки, після уколів ботокса вона мала вигляд, ніби її побили.

41-річна американська співачка Брітні Спірс заявила, що знайшла альтернативу уколам ботокса. Виконавиця, яка, щоправда, вже давно не виступає на сцені, опублікувала нове відео. У кадрі вона з патчем Sio Beauty на лобі розповіла про невдалий досвід застосування популярної омолоджувальної процедури в одній із косметологічних клінік Лос-Анджелеса.

Спірс зізналася, що багато років тому зробила уколи ботокса, які привели її до "катастрофічних наслідків". За її словами, у неї опухало чоло, а одна повіка опустилася і стала набагато нижчою за іншу. Знаменитість каже, що мала такий вигляд, немов її хтось побив.

"Мене не було видно два тижні. Сестри мого друга думали, що це смішно, і сміялися, але я хотіла б подивитися, що вони б вони зробили, якби хтось зробив це з їхнім обличчям. Гаразд... тож, можливо, у такому фільмі, як "Просто йди з цим", де брови цієї дівчини переплутані, це кумедно. Але не в реальному житті, коли одне око чорно-синє і набагато вище за інше. Я плакала, а потім подумала, коли ж це минеться?", — пише артистка.

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Переживши настільки травматичний досвід, артистка вирішила інші способи зберегти молодість, і зараз зупинилася на патчах. Вона стверджує, що це найкраще, що їй могло попастися.

"Я ділюся цим, тому що це дійсно працює. До біса ботокс", — категорична вона.

Як зазвичай в останні місяці, Спірс відключила коментарі до посту.

Раніше Фокус писав, що виконавиця здивувала 42 мільйони своїх підписників новими танцями. Незважаючи на те, що шанувальники вже звикли до її дивних рухів, останній пост Брітні, де вона танцює, у багатьох викликав подив.