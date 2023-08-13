13 серпня 2023 року: Євдокима Каппадокіянина — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна лаятися і лихословити, а також їхати в далеку подорож.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять праведного Євдокима Каппадокіянина, який вважається покровителем сімейного вогнища. Він з юності та до кінця життя присвятив себе Богу і допомозі нужденним. Помер, коли йому було 33 роки, а біля гробу Євдокима відбувалося чимало чудес і зцілень.
Що не можна робити 13 серпня:
- лаятися і лихословити;
- їхати в далеку подорож;
- викидати залишки зі столу.
Народні прикмети та повір'я:
- бджоли вилетіли з вулика на поля — до гарної погоди;
- вітряно — взимку буде багато снігу;
- літає павутина — ще довго буде спекотно;
- ранковий туман швидко розсіявся — буде ясно і тепло.
День ангела святкують:
Антоній, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Євдоким, Іван, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Анна.
Народилися в цей день:
1899 рік — Альфред Гічкок, англо-американський режисер, володар "Оскара";
1979 рік — Катерина Бужинська, українська співачка, Заслужена артистка України.
Також цього дня:
1899 рік — американський винахідник Вільям Греєм отримав патент на телефон-автомат;
1907 рік — у Нью-Йорку почали курсувати перші таксі;
1912 рік — французький лікар Г. Одін оголосив про відкриття вірусу раку;
1932 рік — у Римі вперше випробували короткохвильове радіо;
2004 рік — створено перший у світі подкаст.