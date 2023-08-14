Тіна Кароль повторила із сином фото, яке робила з покійним чоловіком

Знаменитість звернулася до Євгена Огіра в день його народження.

38-річна українська співачка Тіна Кароль показала фото з дорослим сином та зворушливо звернулася до покійного чоловіка Євгена Огіра в день його народження, 14 серпня.

"Прикладом бути неможливо, а орієнтиром можна", — почала артистка.

Тіна Кароль зазначила, що наразі в Україні дитячі свята починаються з хвилин мовчання за тими, кого вже немає і кого забрала війна.

"Доля, яка випала нашим дітям, тяжка і несправедлива. Я бачу, як цей біль перетворюється на мотивацію та характер Молодих вдів, таких розгублених ,таких сильних — нас сьогодні таких, на жаль, більшає", — написала співачка.

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"Ми 10 років, усвідомлення цього не можливе, слідуємо за твоєю зіркою. Ти бився за життя відчайдушно у всіх на очах, у моїх руках. Ми любимо тебе, наш тато! Ми йдемо далі, як ти й просив… Назавжди разом", — зазначила українська знаменитість, яка знялася у фотосесії зі своїм 14-річним сином Веніаміном.

Юнак наразі навчається у Великобританії.

Тіна Кароль із сином

У своєму Telegram-каналі Тіна Кароль показала архівне фото з покійним чоловіком, яке вони із сином повторили під час фотосесії.

"Дивись, він дуже схожий на тебе, розігрує мене так само як і ти, а я вірю всім вашим жартам", — написала знаменитість, яка втратила чоловіка навесні 2013 року внаслідок хвороби. Євген Огір хворів на рак шлунка.

Зіркова пара одружилася у 2008. Того ж року народився первісток співачки та продюсера.

Тіна Кароль із сином та чоловіком Фото: Tina Karol\Telegram

Нагадаємо, Тіна Кароль стала членом журі музичної премії "Греммі".

Також Фокус писав про зустріч Тіни Кароль та Папи Римського у Ватикані.