Копія сімейства Кардаш'ян: який вигляд мають матір і сестри дружини Каньє Веста (фото)

Як і Кардашьяни, сім'я Цензорі — далеко не з бідних. Вони ведуть гламурний спосіб життя і люблять розкіш.

Нова ймовірна дружина Каньє Веста Б'янка Цензорі не тільки зовні копія Кім Кардаш'ян. Як виявилося, її сім'я дуже сильно нагадує сімейство Кардаш'ян-Дженнер. У неї дві красуні-сестри і матір, яка нічим не поступається матері Кім, Кріс Дженнер, пише Daily Mail.

Телесімейство Кардаш'ян прославилося багато років тому завдяки реаліті-шоу, а ось сім'я Б'янки опинилася під пильною увагою тільки зараз, коли вона стала дружиною скандально відомого репера і колишнього чоловіка Кім. Тому не дивно, що багато хто звернув увагу на те, що музикант шукав дружину, яка неймовірно схожа на матір його чотирьох дітей у молодшому віці.

Б'янка Цензорі до зустрічі з Каньє Вестом Фото: Bianca Censori/Instagram

Фотографії, розміщені в соціальних мережах, показують, що Б'янка позує і веселиться разом зі своїми симпатичними сестрами Алісією та Анджеліною, які теж люблять розкіш, красиве життя і дорогі речі.

Вони не соромляться публікувати в соціальних мережах привабливі фотографії з яскравим макіяжем і стильним вбранням.

У розмові з Herald Sun раніше цього року Анджеліна попросила про "конфіденційність", але визнала, що сім'я була рада звістці про заміжжя Б'янки.

"Це дуже приємна новина як для моєї сестри, так і для всієї сім'ї, але поки що ми віддаємо перевагу усамітненню", — сказала вона. Її сестра Алісія заявила, що вона дуже рада за Каньє і Бьянку.

Крім зовнішньої схожості між Кардаш'ян і Цензорі, у цих сімей є ще дещо спільне. Вони виросли в престижних районах, тільки Кардаш'яни в США, а Цензорі — в Мельбурні, в Айвенко, одному з найбагатших і найрозвиненіших районів, переїхавши потім до будинку в Альфінгтоні вартістю 2,8 мільйона доларів, де досі живе їхня мати Олександра.

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Кріс Дженнер із доньками Фото: Variety Олександра Цензорі з доньками Фото: Alyssia Censori/Facebook

У червні жінку помітили під час походу по магазинах у Мельбурні. На шопінг вона приїхала на Mercedes Benz, а в руках у неї була чорна сумка Prada за 5300 доларів.

Мати Кім Кріс також водить Mercedes Benz G63 AMG вартістю 221 024 австралійських долари і володіє безліччю сумок Prada.

Про "весілля" Каньє стало відомо в січні цього року. За інформацією ЗМІ, пара влаштувала таємну церемонію.

Раніше Фокус писав, що дружина Каньє розсердила консервативних італійців своїми вульгарними, позбавленими смаку і дуже відвертими вбраннями під час подорожі з чоловіком до Риму і Флоренції.