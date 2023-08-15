15 серпня 2023 року: Степанів день — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна ображати тварин і лаятися.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує перенесення мощей святого Стефана. Він був підданий тортурам і залишений на поталу звірам за свою віру. Після загибелі святого іудей Гамалііл, який вірив у Бога, послав своїх слуг, щоб ті знайшли та поховали тіло Стефана недалеко від Єрусалима. У 415 році його останки перенесли до Єрусалима, а пізніше — до Константинополя. Біля мощей Стефана відбувалося чимало чудес.

Що не можна робити 15 серпня:

ображати тварин;

лаятися;

ходити в гості після заходу сонця.

Народні прикмети та повір'я:

ранкова погода вказує, якою вона буде наступні шість тижнів;

дощ — до гарного врожаю;

павуки почали плести павутину — буде дощ;

кішки шкребуть кігтями стіни — до негоди.

День ангела святкують:

Василь, Степан.

Народилися в цей день:

1771 рік — Вальтер Скотт, шотландський письменник;

1972 рік — Бен Аффлек, американський актор, сценарист і кінорежисер;

1978 рік — Лілія Подкопаєва, українська гімнастка, олімпійська чемпіонка (1996);

1990 рік — Дженніфер Лоуренс, американська актриса, володарка "Оскара".

Також цього дня:

1385 рік — підписано Кревську унію Польського королівства і Великого князівства Литовського;

1556 рік — у Свято-Троїцькому монастирі в Ізяславі почали писати Пересопницьке Євангеліє;

1873 рік — відкрито рух поїздів усією залізничною лінією Київ-Брест довжиною 560 км;

1877 рік — Томас Едісон запропонував використовувати слово "hello" ("алло") для початку телефонної розмови;

1997 рік — в Україні засновано орден княгині Ольги.