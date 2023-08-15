Король Чарльз ІІІ зворушливо привітав принцесу Анну з днем народження (фото)
Єдиній доньці королеви Єлизавети ІІ виповнилося 73 роки.
Король Чарльз ІІІ привітав меншу сестру принцесу Анну із 73-м днем народження, який донька Єлизавети ІІ святкує 15 серпня. Відповідні дописи зʼявилися на офіційних сторінках королівської родини Великобританії у соцмережах.
"Вітаємо Її Королівську Високість Королівську Принцесу сьогодні з днем народження!" — зазначили в публікації.
На першому фото зображена іменинниця та король Великобританії у Букінгемському палаці 6 травня 2023 року, у день коронації Чарльза ІІІ та його дружини Камілли.
На другому чорно-білому знімку постали двоє дітей королеви Єлизавети ІІ та принца Філіпа у Кларенс-гаусі у липні 1951 року. Тоді ще принц Чарльз тримав за руку свою меншу сестричку.
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Принцеса Анна — єдина донька королеви Єлизавети ІІ. Окрім неї, покійна монархиня виховала синів Чарльза, Ендрю та Едварда.
В іменинниці є двоє дітей — Зара Тіндалл та Пітер Філліпс. Двоє народилися у шлюбі Королівської принцеси та Марка Філліпса. Наразі донька Єлизавети ІІ одружена з віцеадміралом Тімоті Лоренсом.
Нагадаємо, принцеса Анна зʼявилася на публіці з брошкою за 700 тисяч гривень.
Також Фокус писав про економність принцеси Анни в її вбраннях.