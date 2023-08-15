Андре Тан назвав 5 головних модних трендів осені 2023 року (фото)

Мода осені 2023 — це речі з нульових, жіночні продумані образи і вибір на користь комфорту.

Через два тижні календарна осінь вступить у свої права, а це значить, що пора ще раз переглянути гардероб напередодні вересня і подивитися, чи є там речі, які будуть дуже популярними наступні місяці. Що можна дістати з антресолей, а що купити, розповів відомий український дизайнер Андре Тан в Instagram, назвавши головні модні тренди осені 2023.

Монохром

Восени 2023 року найстильніший і виграшний вигляд матимуть однотонні ансамблі або одного кольору з невеликою різницею у відтінках. Серед найпопулярніших кольорів — чорний, сірий, коричневий, бежевий і бордовий.

"Що уважніше підібрати відтінки один до одного, то вишуканіший вигляд ви матимете. Вам на допомогу прийдуть костюми-трійки або поєднання широких штанів і строгого жакета", — рекомендує модельєр.

Речі в стилі нульових

Якщо у 2000-их ви не встигли поносити наймодніші штани, куртки або сорочки, то саме час діставати їх з глибин шафи або ж вирушати на шопінг. За словами Андре Тана, весь цей рік пронизаний впливом нульових, і осінь 2023 — не виняток. Будуть популярними широкі штани-карго, кардигани, прикрашені ґудзиками, куртки-мотоциклітки. Особливу увагу варто приділити й аксесуарам. Тан радить придивитися до футуристичних окулярів, масивних прикрас і блискучих сумок.

Фактурна шкіра

Шкіра — головний матеріал, яким дивували дизайнери. Восени-взимку шкіра майже завжди входить до списку актуальних трендів, але щоразу з власними нюансами. Цього разу популярні вироби зі штучної шкіри, що імітують фактуру рептилій, з вишивкою або стібкою.

Костюми в смужку

Ансамбль у смужку, чи то брючний, чи то піджак зі спідницею — одна з головних речей у гардеробі на осінь 2023.

"Це не тільки ефектний елемент для ділового образу, а й класичне рішення, яке дуже круто вписується в лаконічний одяг і дає змогу мати бездоганний вигляд", — підкреслив Тан.

Високі чоботи

Вишукані високі чоботи — у трендах осені 2023. Оптимальна висота — до колін. Такі чоботи не тільки візуально подовжують силует, а й практичні в носінні.

Раніше Фокус писав, які моделі джинсів будуть популярними до кінця 2023 року.