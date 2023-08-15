Сандру Буллок уперше помітили після смерті її бойфренда (фото)

Фотограф Браян Рендалл помер 5 серпня 2023 внаслідок бокового аміотрофічного склерозу.

59-річну американську акторку Сандру Буллок уперше помітили на публіці після смерті її бойфренда Браяна Рендалла. Про це пише Daily Mail.

Голлівудську зірку сфотографували вперше після смерті її партнера, американського фотографа Браяна Рендалла.

Акторка була помічена за кермом із собакою на колінах під час поїздки в Беверлі-Гіллз у понеділок, 14 серпня 2023 року.

Це стало першою появою Буллок після смерті її давнього партнера після того, як він пережив трирічну боротьбу з БАС — боковим аміотрофічним склерозом.

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Того ж дня колишній нападник НФЛ Майкл Оер ініціював судовий процес щодо прибутку, отриманого від фільму "Невидима сторона" — картини, заснованої на історії життя спортсмена. У ній знялася Сандра Буллок, за що отримала "Оскар".

Сандра Буллок та Браян Рендалл Фото: Getty Images

Сандра Буллок та Браян Рендалл почали зустрічатися практично одразу після знайомства у 2015 році. Знаменитості тримали свій роман подалі від громадськості, хоча у 2021 році акторка зізналася, що знайшла "кохання всього свого життя".

Нагадаємо, Браян Рендалл та Сандра Буллок обмінялися клятвами за 6 років до смерті фотографа.

Також Фокус писав про останні публічні фото Браяна Рендалла у 2020 році.