Кейт Міддлтон сходила на нічний рейв-фестиваль без принца Вільяма

Принцеса Уельська залишила чоловіка вдома і повеселилася на 24-годинному музичному фестивалі разом зі своєю подругою з вищого суспільства.

Кейт Міддлтон, яку ми звикли бачити на офіційних заходах, або в колі сім'ї, виявляється не проти повеселитися. На минулих вихідних 41-річна принцеса Уельська вперше відвідала музичний фестиваль. Про це пише Daily Mail.

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Вона проводила час зі своїми сусідами з Норфолка, маркізом і маркізою Чолмонделі, Девідом і Роуз, у їхньому величному маєтку Гоутон-хол. На той час у їхньому маєтку площею 1000 акрів проходив фестиваль Гоутон. Houghton Festival — це фестиваль мистецтв і музики, який традиційно проходить у Норфолку.

Гоутон-хол Фото: historics.co.uk

Захід оголосили єдиним цілодобовим музичним фестивалем у Великій Британії, це дітище діджея Крейга Річардса, який запустив захід у 2017 році. Понад 200 артистів виступили на 13 сценах з минулого четверга по неділю. Фестиваль відвідали понад 12 000 осіб.

"Після вечері один із гостей запропонував Кетрін піти на фестиваль. Вона нервувала через цю ідею, але після довгих обговорень зі своїми офіцерами охорони вона поїхала на фестиваль зі своїми охоронцями. Вільяма з нею не було", — розповіло джерело.

Хоча відомо, що Кетрін раніше не відвідувала фестиваль, вона любить танцювати. І до весілля з принцом Вільямом вона часто відвідувала вечірки, нічні клуби та концерти.

Представник Кенсингтонського палацу відмовився від коментарів, тому неясно, чому Вільям не приєднався до своєї дружини. Інсайдери вважають, що принц проводив час зі своїми друзями і вони полювали на тетеруків.

Девід і Роуз Чолмонделі — близькі друзі Кейт Міддлтон. Вони живуть поруч і часто проводять з нею час.

Маркіз і маркіза Чолмонделі

У вересні минулого року маркіз був замінений на посаді лорда-камергера після смерті королеви Єлизавети. Його змінив 7-й лорд Керрінгтон, чий покійний батько служив міністром закордонних справ при Маргарет Тетчер.

Однак король Чарльз подбав про те, щоб маркіз, він же кінорежисер Девід Роксевідж, не втратив свого тісного зв'язку з монархією. Тож його призначили на нову посаду помічника. Він буде присутній на важливих державних і королівських заходах, а також буде покликаний представляти Його Величність на різних заходах.

Роуз вийшла заміж за Роксевіджа 2009 року. Він на 23 роки старший за неї, і раніше його вважали закоренілим холостяком.

Незабаром у Роуз народилися близнюки: Александр і Олівер, пізніше на світ з'явилася донька Айріс.

У той час як Кетрін і Вільям зупиняються в Анмер-холі, маркіз і маркіза Чолмонделі живуть у сусідньому Гоутон-холі, одному з найрозкішніших маєтків Великої Британії.

Кейт Міддлтон і маркіза Чолмонделі Фото: Getty Images

Вважається, що Кейт Міддлтон подружилася з Роуз через дітей. І відтоді їх часто бачили разом на прийомах і приватних вечірках.

Нагадаємо, у червні цього року принц Вільям сходив у нічний клуб без своєї дружини. Компанію йому склали його старі приятелі. І джерела розповідали, що принцеса Уельська була дуже незадоволена його нічними розвагами.