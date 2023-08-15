56-річна Сальма Хаєк продемонструвала фігуру в яскравому бікіні (фото)

Зірка екрану та її чоловік проводять час на яхті в Мексиці.

56-річна американо-мексиканська акторка Сальма Хаєк продемонструвала фігуру в яскравому бікіні. Про це пише Daily Mail.

Зірку фільму "Фріда" та її родину "зловили" папараці під час відпочинку на яхті в Мексиці.

Сальма продемонструвала своє декольте та фігуру в ефектному синьо-білому бікіні, коли вона купалась в океані зі своїм чоловіком, французьким мільярдером Франсуа-Анрі Піно.

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Її купальний костюм мав товсті трикутні чашечки на топі та золоті застібки, з’єднані з тонкими ремінцями. Тканина була прикрашена гіпнотичним візерунком із синьо-білими завитками. Волосся знаменитості було розпущене.

Тим часом французький бізнесмен обрав для мексиканського відпочинку сині шорти, доповнивши образ своєї коханої.

Сальма Хаєк та Франсуа-Анрі Піно одружилися у 2009 році. Від їхнього союзу підростає донька Валентина. Проте в бізнесмена є ще двоє дітей від попереднього шлюбу.

Сальма Хаєк та Франсуа-Анрі Піно Фото: Getty Images

Нагадаємо, Сальма Хаєк показала своє "коло підтримки" серед друзів.

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