"Бріджит Джонс" повертається на екрани: названа дата

У картині знімуться Рене Зеллвегер, Гʼю Грант та Патрік Демпсі.

Фільм "Щоденник Бріджит Джонс" отримав чергове продовження. Про це повідомляє Rupaul's Drag Race Family.

На Різдво 2024 повинна вийти четверта частина історії з Рене Зеллвегер у головній ролі.

Минулого року стало відомо, що команда продюсерів розпочала роботу над четвертим фільмом про Бріджит Джонс. Серія книг англійської письменниці Гелен Філдінг вийшла наприкінці 1990-х і одразу стала британською класикою.

Відомо, що в четвертій частині історії знову зіграють Г’ю Грант і Патрік Демпсі. Також у фільмі зʼявляться Наомі Харріс і Джоді Комер.

"Ось ваш перший погляд на Рене Зеллвегер у четвертому й останньому фільмі про Бріджит Джонс", — зазначено в публікації.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

У третій частині історії героїня Рене Зеллвегер "розслідувала", хто ж є батьком її дитини. А в новій покажуть стосунки жінки з її сином.

Нагадаємо, Рене Зеллвегер закликала сприймати свій вік.

Також Фокус писав про заручини Рене Зеллвегер та відомого британського телеведучого.