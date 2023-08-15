Акторка Зоуї Дешанель виходить заміж втретє

Новим обранцем зірки фільму "500 днів літа" став відомий телеведучий Джонатан Скотт.

Актриса Зоуї Дешанель оголосила про заручини з телеведучим Джонатаном Скоттом. Для Зої це буде вже третій шлюб. Пара заручилася після чотирьох років стосунків. Радісну новину Зої повідомила у своєму Instagram, пише People.

43-річна актриса Зоуї Дешанель заручена з 45-річним Джонатаном Скоттом, зіркою Property Brothers.

Зоуї Дешанель і Джонатан Скотт

На загальному знімку вона продемонструвала приголомшливу обручку з кількома діамантами, яка тепер прикрашає її палець.

"Назавжди починається зараз!", — написала Зої у підписі до фото.

Трохи більше як тиждень тому пара відсвяткувала свою четверту річницю і розповіла про своє кохання одне до одного.

Згідно з повідомленням джерела, Скотт освідчився Дешанель під час сімейної поїздки до Шотландії.

Раніше вона позувала зі Скоттом біля середньовічного замку і каблучка вже була в неї на пальці.

Щоб зробити цей момент ще більш особливим, двоє дітей Зої — восьмирічна донька Елсі та шестирічний син Чарлі зіграли свою роль у заручинах.

Для Скотта Шотландія має особливе значення. Він звідси родом і на весілля його брата-близнюка 2018 року вони обидва вдягнули традиційні кілти.

Їхній батько емігрував із Шотландії до Канади, але брати завжди пам'ятали, звідки вони родом.

Нагадаємо, для Зоуї Дешанель, зірки фільмів "Новенька", "500 днів літа" і "Хоробрі перцем", шлюб із Джонатаном Скоттом стане третім.

Зоуї Дешанель

Перший раз вона вийшла заміж за вокалістом гурту Death Cab for Cutie Беном Гіббардом.

У 2015 році Зоуї Дешанель вийшла заміж за продюсера Джейкоба Печеника, з яким вона зустрічалася 10 місяців до їхнього весілля. У пари народилися дочка Елсі Оттер і син Чарлі Вулф. Після чотирьох років шлюбу пара розлучилася, назвавши причиною розлучення "непримиренні розбіжності".

Зоуї Дешанель перестала зніматися у 2016 році. Її останнім проєктом став ситком "Бруклін 9-9". Вона стала більше часу приділяти своїй музичній кар'єрі. Зараз актриса займається озвученням персонажів.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що про заручини оголосила двічі колишня дружина Ілона Маска — актриса Талула Райлі. Її обранцем став актор Томас Броді-Сангстер, зірка фільмів "Реальне кохання" і "Той, хто біжить у лабіринті".