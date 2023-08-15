Джерело здоров'я: 6 корисних властивостей омега-3 жирних кислот для організму

Усі знають, що жирні кислоти омега-3 просто необхідні нашому організму, адже вони мають численні переваги для здоров'я. Вчені вивчають роль омега-3 жирних кислот у лікуванні багатьох захворювань, включно з хворобами серця, діабетом, недоумством і депресією.

Жирні кислоти омега-3 — це різновид поліненасичених жирів, які містяться в різних продуктах харчування та добавках. В організмі омега-3 є компонентами клітинних мембран і впливають на клітинні рецептори, впливаючи на безліч функцій організму, починаючи від регулювання згортання крові і закінчуючи зменшенням запалення. Вони відіграють ключову роль у здоров'ї легенів, серця, мозку і кровоносних судин. Про це пише Forbes Health.

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Є три основні типи омега-3 жирних кислот, які містяться в різних джерелах їжі:

альфа-ліноленова кислота (АЛК);

ейкозапентаєнова кислота (ЕПК);

докозагексаєнова кислота (ДГК).

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Жирні кислоти омега-3 вважаються незамінними поживними речовинами, оскільки вони не виробляються організмом природним чином і повинні надходити з харчових продуктів або добавок, пояснює Шеріл Муссатто, зареєстрований дієтолог із Топіки, штат Канзас.

Де міститься омега-3

Фото: Freepik

Жирні сорти риби (наприклад, лосось, скумбрія, тунець і сардини) особливо багаті на омега-3 жирні кислоти, включно з ДГК і ЕПК. Також доступні рослинні джерела омега-3 жирних кислот, включно з горіхами, насінням і рослинними оліями. Однак майте на увазі, що ці продукти містять АЛК, яку можна перетворити на ДГК і ЕПК тільки в обмежених кількостях.

Переваги жирних кислот Омега-3

Дослідження показують багатообіцяючі результати про можливу користь омега-3 жирних кислот. Нижче ми розглянемо кілька основних переваг омега-3 для вашого здоров'я.

Підтримує здоров'я серця

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Жирні кислоти омега-3 широко вивчали на предмет їхньої здатності підтримувати здоров'я серця і захищати від серцево-судинних захворювань. Жирні кислоти омега-3 можуть поліпшити здоров'я серця завдяки зниженню рівня тригліцеридів, зниженню ризику аритмії (нерегулярного серцебиття) й уповільненню утворення бляшок в артеріях, пояснює Муссатто.

Огляд 38 досліджень показав, що жирні кислоти омега-3 можуть знизити ризик смерті від серцевих захворювань та поліпшити результати серцевих захворювань, таких як серцевий напад. В іншому дослідженні було доведено, що і добавки з риб'ячим жиром значно знижували ризик серцевого нападу та серцевих захворювань.

Сприяє пренатальному росту та розвитку

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Жирні кислоти омега-3 особливо важливі під час вагітності, зазначає Ханна Віттакер, зареєстрована дієтологиня з Ліверпуля, що спеціалізується на педіатричному та допологовому харчуванні. "Жирні кислоти омега-3, особливо ДГК, важливі для розвитку мозку та очей, — каже вона. "Достатнє споживання омега-3 жирних кислот під час вагітності пов'язане з поліпшенням когнітивних функцій і гостроти зору у немовлят".

Крім того, Віттакер пояснює, що отримання достатньої кількості омега-3 може також підтримувати здоров'я матері під час вагітності. Фактично, дослідження показують, що ЕПК зменшує симптоми депресії та знижує ризик післяпологової депресії. Деякі дослідження також припускають, що омега-3 можуть знизити ризик передчасних пологів, хоча ці дослідження неоднозначні.

Має протизапальну дію

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"Омега-3 також мають протизапальні властивості, які допомагають зменшити запалення в організмі", — каже Віттекер. Хронічне запалення може сприяти довгому списку захворювань, включно з ожирінням, раком, хворобами серця і діабетом.

В одному з великих оглядів було отримано аналогічні результати, в яких повідомлялося, що добавки омега-3 можуть знизити рівень С-реактивного білка СРБ та інших маркерів запалення у дорослих з різними захворюваннями.

Покращує психічне здоров'я

"Дослідження засвідчили, що омега-3 також можуть бути корисними для психічного здоров'я", — каже Віттакер, додаючи, що добавки можуть допомогти полегшити симптоми депресії та тривоги. Згідно з одним дослідженням, як високі, так і низькі дози добавок омега-3 були ефективні для лікування великого депресивного розладу порівняно з плацебо. Інше дослідження показало, що омега-3 також допомагають зменшити симптоми тривоги.

Дослідники вважають, що омега-3 діє, змінюючи певні шляхи в мозку, які регулюють емоції та беруть участь у розвитку певних психічних розладів. Хоча необхідні додаткові дослідження, жирні кислоти омега-3 також були протестовані для лікування інших станів, включно з шизофренією, розладами настрою, синдромом дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ) і аутизмом.

Покращує роботу мозку

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Жирні кислоти омега-3 відіграють важливу роль у регуляції роботи мозку. За словами Муссатто, вважається, що вони допомагають захистити клітини від окисного стресу, який може бути пов'язаний із розвитком таких станів, як хвороба Альцгеймера. Огляд 2018 року в журналі Nutritional Neuroscience дійшов висновку, що жирні кислоти омега-3 можуть бути особливо корисними на початку хвороби Альцгеймера, коли функція мозку злегка порушена.

В одному з досліджень вчені дійшли висновку, що омега-3 можуть збільшити приплив крові до мозку і поліпшити навчання, пам'ять та когнітивне благополуччя.

Підтримує здоров'я

"Жирні кислоти омега-3 допомагають зменшити біль та скутість у суглобах у людей з ревматоїдним артритом та іншими запальними захворюваннями суглобів", — каже Віттекер. Це може бути пов'язано з їхніми протизапальними властивостями і здатністю знижувати вироблення прозапальних білків в організмі.

Дослідження 2021 року показало, що омега-3 можуть значно зменшити біль у людей з остеоартритом, типом дегенеративного захворювання суглобів.

Коли звернутися до лікаря

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"Наразі не існує стандартизованого тесту на дефіцит омега-3, тому його може бути важко точно визначити або виявити", — каже Муссатто. Проте певні симптоми можуть указувати на дефіцит і означати, що настав час звернутися до лікаря.

За словами Муссатто, деякі з ключових симптомів, на які слід звернути увагу, включають:

витончення або ламкість волосся;

проблеми зі шкірою, включно з висипом, подразненням або прищами;

мозковий туман;

біль у суглобах або скутість.

Обов'язково поговоріть із лікарем перед початком приймання добавок, якщо у вас є будь-які супутні захворювання або ви приймаєте інші ліки.

Нагадаємо, ендокринологиня розповіла, чим небезпечний дефіцит жирів для жінок.

Раніше Фокус писав про те, що існують чинники, які можуть викликати гормональний дисбаланс у жіночому організмі, що призводить до збільшення ваги.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.