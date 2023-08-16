Кейт Міддлтон ніколи не пробачить Меган Маркл, — джерело

Остаточною "зрадою" стало інтервʼю Сассекських Опрі Вінфрі у 2021 році.

Кейт Міддлтон ніколи не пробачить Меган Маркл за її "остаточну зраду". Про це пише OK! Magazine.

Після того, як герцог і герцогиня Сассекські поспілкувалися з Опрою Вінфрі для їхнього інтерв'ю у 2021 році, принцеса Уельська не зможе пробачити дружину принца Гаррі за завдану "шкоду".

"Кейт намалювала жорстку лінію на піску — вона не змінить своєї думки щодо них", — сказав інсайдер.

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"Вони ніколи не просили вибачення за свою брехню. Але Вільяму важче, тому що Гаррі — його брат. Навкруги жахлива ситуація", — додало джерело.

Повідомляється, що Кейт сприйняла скандальне інтерв'ю з Опрою як "остаточну зраду" Меган Маркл. Більше того, інсайдер стверджує, що сподівання принца Вільяма "протягнути оливкову гілку Гаррі" "розлютили" Кейт.

Кейт Міддлтон та Меган Маркл Фото: Getty Images

"Але Кейт вважає, що Гаррі і особливо Меган завдали достатньо шкоди королівській родині, і завдадуть ще більше, якщо їх впустять назад", — додало джерело.

Кейт Міддлтон та Меган Маркл Фото: Getty Images

Проте нещодавно повідомлялося, що принцеса Уельська телефонувала 38-річному Гаррі пізно ввечері, намагаючись налагодити його зруйновані стосунки з королівською родини.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон відправилася на музичний фестиваль без принца Вільяма.

Також Фокус писав про улюблене місце проживання Кейт Міддлтон.