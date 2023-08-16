Міла Куніс та Ештон Кутчер виставили свій будинок на Airbnb (відео, фото)

Зіркове подружжя запрошує пожити в себе "незнайомих людей".

45-річний американський актор Ештон Кутчер та Міла Куніс оголосили в Instagram, що здаватимуть свій будинок на Airbnb.

У короткому ролику видно, як Кутчер сидить поруч із Куніс перед їхнім пляжним будинком в окрузі Санта-Барбара та розповідає дружині про свою "справді дурну ідею".

"Це дурніше, ніж мої вуса, я обіцяю", — каже актор. На що уродженка Чернівців відповідає зі сміхом: "Я впевнена. Що це за ідея?"

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

"Я думаю, що до нас на пляжі повинні прийти абсолютно незнайомі люди. Тут так гарно", — продовжує він. А Міла Куніс запитує: "Як у реальному житті?"

Ештон Кутчер та Міла Куніс

Кутчер підписав допис, пояснюючи: "Це не найбожевільніша ідея, яка в мене була… залишайтесь з нами в нашому будиночку на пляжі та йдіть, ніби ми старі друзі!"

Він поділився посиланням на Airbnb, де демонструється місце під назвою "Оазис на березі океану Ештона та Міли". Можливість забронювати одну "щасливу вечірку" відкривається в середу, 16 липня 2023, о 10 ранку за тихоокеанським часом.

Будинок може похвалитися двома спальнями, одним ліжком і однією ванною кімнатою, у ньому можуть залишитися до чотирьох осіб.

Подружжя описало будинок на пляжі як свій "дім далеко від дому", який ідеально підходить для відпочинку з видом на гори Санта-Інес. Дім має багато необхідних речей — Wi-Fi, камери відеоспостереження на території, рушники, мило та туалетний папір — він не включає деякі інші зручності, як-от пральна машина, кондиціонер, фен або шампунь.

Будинок Міли Куніс та Ештона Кутчера Фото: Скриншот

Нагадаємо, Міла Куніс показала стильні джинси на літо 2023.

Також Фокус писав про нову ініціативу Міли Куніс для допомоги Україні.