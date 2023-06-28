Міла Куніс показала ідеальні літні джинси (фото)

Зірка екранів вирушила в стильному образі на сніданок із подругою.

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39-річна американська акторка Міла Куніс продемонструвала ідеальні джинси на літо. Знаменитість помітили, коли вона йшла на сніданок із подругою в Beverly Glen Deli в Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Уродженка Чернівців, якій цього літа виповнюється 40 років, одягла білі рвані джинси, топ у чорно-білу смужку і світло-блакитну сорочку з довгими рукавами. Дружина Ештона Кутчера доповнила образ для ранкової прогулянки парою білих кросівок Converse і сонцезахисними окулярами. Своє темне волосся акторка залишила розпущеним.

Міла Куніс

Заклад Беверлі Глен Делі, схоже, є улюбленим місцем зірки екранів, оскільки два тижні тому її бачили, коли вона виходила із того ж ресторану, де вона пообідала з іншим другом.

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Нагадаємо, голлівудська пара, Ештон Катчер і його дружина Міла Куніс, статки яких оцінюють у 275 мільйонів доларів на двох, заявили, що їхні діти Ваятт, Ізабель і Дмитро не отримають нічого у спадок.

Раніше Фокус писав, що Міла Куніс, яка народилася в Україні, зібрала для допомоги співвітчизникам, які постраждали від війни, десятки мільйонів доларів.