Стиль життя
Зростаючий Місяць 17-30 серпня 2023 року: що не можна робити
Сьогодні, 17 серпня, розпочалася зростаюча фаза Місяця, яка триватиме до 30 серпня.
Зростаючий Місяць: що означає ця фаза
Зростаючий Місяць — це період між молодиком і повним місяцем. Зростаючий Місяць схожий на вузький "серп", який гострими кінчиками спрямований ліворуч — саме так починається ця фаза, що триває з 1 по 7 місячний день. Цей період вважається сприятливим часом для початку нових проєктів, замислення цілей і планування майбутнього. Енергія місяця підтримує зростання і розвиток ваших зусиль.
Зростаючий Місяць: що потрібно робити
У період зростаючого Місяця до нас легко приходять позитивні зміни. Це вважається хорошим часом для залучення бажаних речей у ваше життя — як матеріальних, так і духовних. Що потрібно робити:
- упевнено і без сумнівів ухвалювати рішення;
- проявляти ініціативу і робити перші кроки;
- брати на себе більше відповідальності;
- приступати до вивчення чогось нового;
- прощатися з токсичними людьми.
Зростаючий Місяць: що заборонено робити
- їхати в далекі подорожі;
- переїдати;
- пліткувати;
- залишати справи незакінченими;
- сідати на сувору дієту;
- байдикувати та марнувати час;
- вступати в конфлікти з близькими.
Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl