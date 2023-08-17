Меган Маркл сяє на рідкісному селфі з друзями, поки принц Гаррі у від'їзді (фото)

У той час, поки принц Гаррі поїхав до Японії, його дружина стала частіше з'являтися на публіці.

42-річна Меган Маркл сходила на зустріч із подругами, поки її чоловік, 38-річний принц Гаррі, продовжує свій мінітур Азією. Про це пише PageSix.

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Герцогиня Сассекська посміхалася на свіжому селфі в Instagram Story, яким поділилася одна з її подруг.

"Запізнілі святкування дня народження з цими прекрасними музами", — підписала Міка Гарріс публікацію в соціальних мережах, уточнивши, що Серж Норман відсутній на зустрічі. Примітно, що Норман — стиліст, який робив зачіску Маркл у день її весілля в травні 2018 року.

На сонячному знімку Маркл обійняла поетесу Клео Вейд і колориста Каді Лі, сидячи за столом. Колишня актриса, на якій, здавалося, було мінімум макіяжу, мала стильний вигляд у чорній майці. На шиї у Маркл був золотий кулон від Аріеля Гордона вартістю від 1800 до 2600 доларів.

Хоча в підписі до знімка не вказано, чиє свято відзначається, ймовірно, що дівчата зустрілися відзначити день народження Меган Маркл, якій 4 серпня виповнилося 42 роки.

Раніше Фокус писав, як Меган Маркл відзначила свій день народження.