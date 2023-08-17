Штучний інтелект уявив принцесу Шарлотту в ролі королеви (відео)

Користувачі мережі помітили разючу схожість Шарлотти з її бабусею, принцесою Діаною.

Штучний інтелект зобразив єдину доньку принца Вільяма та Кейт Міддлтон, восьмирічну принцесу Шарлотту, у ролі королеви. Роликом ділиться фан-сторінка спадкоємиці престолу в Instagram.

Нейромережа уявила, як королівська персона може виглядати у майбутньому. ШІ зобразив принцесу Шарлотту в розкішних сукнях, діадемах та з різноманітними аксесуарами.

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Принцеса Шарлотта у майбутньому, на думку ШІ

Багато користувачів мережі помітили схожість восьмирічної доньки принца та принцеси Уельських з її бабусею, принцесою Діаною, яка загинула в автокатастрофі у 1997 році.

"Така ж прекрасна, як її мама та бабуся", "Я знаю, що вона сама собі людина, але приємно знову побачити Діану", "Камілла тепер королева, але Діана назавжди в родині. Вільям та Гаррі.. Джордж, Шарлотта, Луї, Арчі та Лілібет", — пишуть прихильники королівської родини Великобританії.

Принцеса Діана Фото: Getty

"Принцеса Шарлотта, Ваше майбутнє в Божих руках…Благослови тебе Бог", "одного дня вона стане королевою", — вважають користувачі мережі.

Зазначимо, що восьмирічна Шарлотта наразі третя в черзі на престол після батька та старшого брата, принца Джорджа.

Принцеса Шарлотта у майбутньому, на думку ШІ

Нагадаємо, ШІ також уявив, як можуть виглядати діти Уельських, коли подорослішають.

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