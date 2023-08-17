Ніколь Кідман повеселила підписників схожістю зі своїм пуделем (фото)

Собака з'явився в родині Ніколь 2019 року. Крім нього, в акторки є три кішки і кілька альпак.

56-річна австралійська оскароносна акторка Ніколь Кідман мимоволі підтвердила поширену думку про те, що собаки часто дуже схожі на господарів, опублікувавши милі знімки свого чотирирічного кавалер-крос-пуделя Джуліана.

У собаки — світла кучерява шерсть, що нагадує волосся кінодіви. На одному з фото пес сидить за кермом її авто.

Фото: Nicole Kidman/Instagram

"Принц-пасажир сяде за кермо", — пожартувала Ніколь у підписі.

Вона також додала кілька знімків Джуліана, коли він дивився у вікно на задньому сидінні під час поїздки.

Кавалер-крос-пудель Джуліан, пес Ніколь Кідман Фото: Nicole Kidman/Instagram Фото: Nicole Kidman/Instagram

Шанувальники не могли не відзначити, наскільки схожа зірка на свого улюбленого пса, з одним коментарем:

"Ви виглядаєте схожими!", "Близнюки", "Коли твій собака схожий на тебе в BMX Bandit", "Фотографії виняткові з чудовою твариною і рідкісним і чудовим забарвленням", "Боже мій. Він миліший за тебе! Ніколи не думав, що скажу це", — пишуть вони.

Уперше Ніколь показала підписникам свого пса 2019 року.

""Моє перше цуценя... насправді моя перша собака". Я чекала цього все своє життя!" — підписала вона тоді фото.

Пізніше чоловік актриси, музикант Кіт Урбан, підтвердив, що в їхньому домі поповнення.

"У нас є собака! Перший собака Ніколь! У мене все життя були собаки, але таких маленьких ніколи не було".

Крім Джуліана, у Ніколь є три кішки: Джинджер, Сноу і Луї. На фермі в Південному Вельсі родина зірки також має кілька альпак.

Раніше Фокус писав, як за роки творчої кар'єри змінилася Ніколь Кідман.