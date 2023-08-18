Дрейк подарував фанатці сумку Hermes Birkin за 35 тисяч доларів (відео)

Раніше артист говорив, що колекціонує дорогі сумки для якоїсь жінки.

36-річний канадський репер Дрейк здивував фанатів на своєму концерті в Kia Forum в Інглвуді, Каліфорнія. Під час виступу артист подарував дорогу сумку одній із прихильниць у першому ряду. Про це пише Daily Mail.

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Знаменитість зробив несподіваний подарунок випадковій фанатці, яка стояла біля сцени. Дрейк віддав щасливиці рожеву сумку Hermes Birkin, яка продається на сайтах перепродажу приблизно за 35 тисяч доларів (1,3 мільйона гривень).

На моменті, який сфотографував і опублікував користувач Designer.Ave в TikTok, видно, як він ходить по сцені з розкішним аксесуаром і каже в мікрофон публіці: "Дрейк недешевий". Потім артист витягнув руки до шанувальників у першому ряду, а дівчина підняла руки, щоб забрати сумку.

"Переконайтеся, що у неї є охорона на шляху до виходу", — додав Дрейк.

У 2017 році Дрейк розповів в інтерв'ю The Hollywood Reporter, що роками збирав сумки Hermes Birkin для "жінки, з якою я в кінцевому підсумку опинився".

Раніше у нього були стосунки з Ріанною, Дженніфер Лопес, Джулією Фокс, Кет Деннінгс, Гейлі Бібер, Беллою Хадід та іншими.

Також Фокус писав, що Дрейк зробив кольє з каблучок, які не подарував своїм дівчатам.