56-річна Сальма Хаєк показала себе без макіяжу (фото)

Знаменитість продовжує відпочивати на своїй батьківщині.

56-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк показала своє обличчя без фільтрів та макіяжу. Знімками з відпочинку в Мексиці зірка екрану ділиться в Instagram.

"Я знайшла шеф-кухаря з міста поряд з моїм в Ла-Пас, Нижня Каліфорнія. Пощастило мені", — написала дружина французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно.

Зірка фільму "Супер Майк" показала селфі з мексиканським кухарем. На фото акторка постала без макіяжу та фільтрів та з розпущеним волоссям.

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Сальма Хаєк у Мексиці

"Найкраща їжа та сніданок", "Завжди добре мати друга-кухаря, друга-лікаря, та когось в мафії, хто вміє зберігати секрети", "Як круто, що ви підтримуєте нашу культуру і який щасливий шеф-кухар, що може нагодувати королеву", — пишуть у коментарях фоловери знаменитості.

Наразі Сальма Хаєк відпочиває в Мексиці. Вона каталась на коні вздовж узбережжя та проводила час з родиною.

Сальма Хаєк у Мексиці

Нагадаємо, чому під час першого виходу на червону доріжку Сальма Хаєк одягла чоловічий костюм.

Також Фокус писав про прогулянку Сальми Хаєк з чоловіком, мамою та дітьми в Мексиці.