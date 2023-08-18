Колишній чоловік Брітні Спірс відреагував на її розлучення

Кевін Федерлайн та Брітні Спірс були одружені з 2004 по 2007. Від їхнього союзу підростають двоє синів.

Колишній чоловік Брітні Спірс, 45-річний танцюрист Кевін Федерлайн позитивно відгукується про поп-зірку на тлі її розлучення із Семом Асгарі. Про це повідомляє NewsNation.

"Він просто сподівається, що вони все владнають", — сказав адвокат екскоханого артистки Марк Вінсент Каплан.

"Засоби масової інформації приділяють цьому особливу увагу, — зазначив юрист із сімейного права, перш ніж додати, — і він просто сподівається, що все вийде якнайкраще".

Каплан також сказала, що 45-річний Федерлайн "просто сподівається", що 41-річна Спірс і 29-річний Асгарі "приймуть правильні рішення і спробують усе владнати: або підуть різними шляхами, або знову зійдуться".

Чоловік підсумував: "Він бажає їй всього найкращого".

Каплан також розповідав, що його клієнт "шкодує", що стосунки Спірс і Асгарі не склалися, повторюючи, що його клієнт бажає своїй колишній добра.

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Кевін Федерлайн Фото: Getty Images

Адвокат також зазначає, що танцюрист не говорив зі співачкою про її розрив.

"Очевидно, що якби Брітні звернулася до [Федерлайна], він би не уникнув її дзвінка, але я не бачу жодної причини, чому вони будуть говорити через її розлучення із Семом".

Федерлайн особисто не знав Асгарі, проте вважав, що ірансько-американський актор "здавалося, зробив Брітні щасливою".

Брітні Спірс Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

Нагадаємо, Брітні Спірс била Сема Асгарі вночі.

Також Фокус писав про ймовірні причини розлучення співачки через рік після весілля.