Королева Летиція відправила старшу доньку на військові навчання (фото)

Старша донька королівського подружжя Іспанії, принцеса Леонор, пройде трирічну військову програму.

Королева Іспанії Летиція продемонструвала стильний штанний костюм на осінь 2023. Про це пише Hola.

Король Філіп та його дружина у четвер, 17 серпня 2023, привезли свою старшу доньку до загальновійськової академії в Арагоні, Іспанія. 17-річна принцеса Леонор, яка є спадкоємицею престолу та майбутньою королевою Іспанії, офіційно починає трирічну військову програму, щоб підготуватися до свого майбутнього на посаді глави держави.

Принцеса Леонор посміхалася, коли прибула до академії разом зі своїми батьками та 16-річною сестрою, принцесою Софією.

55-річний король Філіп обрав для виходу військову форму, зважаючи на свою роль генерал-капітана армії, флоту та повітряних сил Іспанії. Тим часом його дружина, колишня іспанська журналістка, продемонструвала стильний кремовий костюм та розпустила своє волосся.

50-річна королева Летиція міцно обійняла Леонор і спостерігала, як вона тисне руку офіційному представнику. Попрощавшись із родиною, принцеса Астурійська повезла власну валізу до місця реєстрації.

Королева Летиція з донькою Фото: Getty Images

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Королівська родина Іспанії Фото: Getty Images

У березні 2023 Королівський дім Іспанії оголосив, що принцеса Леонор розпочне трирічну військову підготовку після закінчення Атлантичного коледжу UWC в Уельсі.

Королівська родина Іспанії Фото: Getty Images

Нагадаємо, королева Іспанії підтримала тренд на Barbiecore.

Також Фокус писав про появу королеви Летиції з чоловіком на Майорці.