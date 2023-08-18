Стало відомо, що Сем Асгарі отримає після розлучення з Брітні Спірс

Адвокат Сема Асгарі може обійти пункт про нерозголошення, прописаний у шлюбному договорі.

На тлі раптового розлучення поп-співачки Брітні Спірс та її чоловіка, фітнес-моделі іранського походження Сема Асгарі, активно почали ширитися домисли щодо того, що чоловік отримає у підсумку, адже ще до весілля пара уклала шлюбний договір, який захищає всі гроші артистки. За інформацією TMZ, з посиланням на джерела, безпосередньо обізнані про вміст документа, Сему не світить зовсім нічого. Однак є вагома причина, з якої Брітні буде змушена виписати йому солідний чек.

"Сем не отримує жодних виплат у разі розлучення. Крім того, шлюбний контракт не дозволяє йому отримувати подружню підтримку. Він може залишити собі подарунки, які подарувала йому Брітні, і його машини, але не більше того", — зазначає видання.

У документі є "розширене застереження про конфіденційність", що забороняє Сему говорити про свої стосунки зі співачкою.

Однак адвокат Асгарі, Ніл Херш, подав документи на розлучення з проханням про подружню підтримку. З огляду на те, що шлюбний договір унеможливлює таку підтримку, крок Герша сигналізує про виклик, адже є й інші елементи заяви про розлучення, які він у такий спосіб намагатиметься обійти, в тому числі й пункт про нерозголошення.

TMZ, посилаючись на свої численні джерела, наголошує, що Сем знає про Брітні надто багато, і йдеться не тільки про їхні стосунки, а й про суперечки, проблеми, судові моменти, і якщо з'явиться загроза, що якась інформація може стати надбанням громадськості, Спірс "з радістю заплатить" Асгарі, щоб він мовчав.

"Наші джерела повідомляють, що адвокати Брітні і Сема проведуть переговори, і в підсумку вона випише йому чек на кілька сотень тисяч доларів, і на цьому все. Частина цієї угоди включатиме пункт про конфіденційність, що вимагає від Сема повернути всі гроші, які він отримає, якщо він порушить його", — підкреслює таблоїд.

Раніше повідомлялося, що Сем, за інформацією таблоїдів, подумує про те, щоб піти зі шлюбу не з порожніми руками, і компромат на Брітні — його єдина можливість отримати хоч якісь гроші.

Нагадаємо, Фокус писав, що мати Брітні Спірс зненавиділа зятя, а сестра співачки лайкнула пост із новиною про її розлучення.