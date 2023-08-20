Розкрито титули принца Джорджа, принцеси Шарлотти і принца Луї після смерті короля Чарльза

Зараз 41-річний Вільям перший у черзі на британський престол.

Стало відомо, які титули отримають діти принца Вільяма і Кейт Міддлтон, коли їхній тато стане королем. Про це пише Mirror.

Подружжя після смерті королеви Єлизавети II у вересні 2022 року стало принцом і принцесою Уельськими, але колись вони стануть королем і королевою Великої Британії, тому їхні троє дітей також отримають нові ролі.

10-річний принц Джордж зараз є другим у черзі на престол після свого батька. Старший спадкоємець Уельських може отримати титул герцога, коли одружиться, як це було з Гаррі та Вільямом. Старший син Чарльза і Діани став герцогом Кембриджським у день весілля 2011 року, а молодший — Сассекським 2018-го.

Принц Джордж Фото: Getty Images

Також первісток Кейт Міддлтон і принца Вільяма автоматично стане герцогом Корнуольським і Ротсейським — титули, які зараз належить його татові. Крім цього, принц Джордж може стати принцом Уельським. Цей титул зараз належить Вільяму, а свого часу його носив король Чарльз III.

Єдина дочка подружжя, восьмирічна принцеса Шарлотта, може стати королівською принцесою, отримавши титул, який зараз носить сестра короля Чарльза і єдина дочка покійної королеви Єлизавети II, 73-річна принцеса Анна.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон із дітьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Як відомо, цей титул зазвичай присуджується старшій доньці монарха. Однак може бути тільки одна жива королівська принцеса.

Присвоєння титулу Шарлотті залежить від двох чинників: Вільям стане королем, а принцеси Анни більше не буде в живих. Однак є спосіб, який допомагає обійти правила.

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон із дітьми Фото: Getty Images

Попри те, що титул є ексклюзивним — з моменту його запровадження було лише сім королівських принцес — він має нижчий статус, ніж королівська герцогиня. Тому цілком імовірно, що Шарлотта отримає саме звання герцогині, коли вийде заміж. Остаточне рішення ухвалить чинний король або королева.

Принцеса Шарлотта і принц Джордж Фото: Getty Images

Молодший син Кейт Міддлтон і принца Вільяма, п'ятирічний Луї може стати наступним герцогом Йоркським, отримавши титул, який зараз належить молодшому братові короля Чарльза III, принцу Ендрю. Однак вони двоє не можуть володіти титулами одночасно.

Гаррі не отримав цей титул, тому що Ендрю все ще живий.

Усі троє спадкоємців Уельських народилися з титулами Його/Їїї Королівської Високості, і зберігатимуть їх протягом усього життя, якщо їх не заберуть.

Якщо принц Джордж стане королем, він обміняє "Його Королівську Високість" на "Його Величність".

У березні 2023 року діти принца Гаррі та Меган Маркл Арчі та Лілібет отримали офіційні королівські титули. Їх назвали принцом і принцесою на офіційному вебсайті королівської сім'ї наступного дня після того, як пара оголосила, що їхню доньку Лілібет охрестили, проте титул принца Гаррі нещодавно з сайту забрали.

Діти принца Вільяма і Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Вони не втратять своїх титулів, коли Вільям стане королем, хоча незрозуміло, чи отримають нові ролі в майбутньому.

Спадкоємці молодшого сина короля Чарльза III і колишньої американської акторки практично не бачаться зі своїми родичами в Європі. Адже постійно перебувають у США після переїзду та складання королівських обов'язків їхніми батьками 2020 року.

Принц Гаррі та Меган Маркл із дітьми Фото: Archewell Foundation

Нагадаємо, королівська сім'я не хоче, щоб ще одна дитина випускала мемуари.

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