Любляча сестра: топ-5 виходів у світ принцеси Шарлотти разом із братами

Ні для кого не секрет, що у принцеси Шарлотти було безліч чарівних моментів з її братами, які вдалося зафіксувати фотографам.

Старший син принца Вільяма і Кейт Міддлтон народився 2013 року, через два роки після Джорджа на світ з'явилася принцеса Шарлотта. А принц Луї народився 2018 року. І всі діти дружать між собою, що підтверджують інсайдери.

За їхніми словами, принц Джордж росте справжнім "захисником" своїх брата і сестри. І вони часто проводять час разом.

Згодом стало відомо, що Шарлотта потроху стала лідером і в неї з братами утворився міцний зв'язок. Вона із задоволенням проводить із ними час і грає в ті самі ігри, що й Джордж із Луї. Вона навіть катається на електроскутері, який колись подарували її старшому братові.

А ще Шарлотта дуже серйозно ставиться до обов'язків своєї старшої сестри. Під час офіційних виходів, вона часто бере принца Луї під свою опіку і стежить, щоб він не пустував більше, ніж зазвичай.

Фокус зібрав наймиліші спільні моменти принцеси Шарлотти з її братами.

Вімблдон

На тенісний турнір у Вімблдоні принца Луї не взяли, але зате принцеса Шарлотта і принц Джордж чудово провели час з батьками.

Принцеса Шарлотта з прицнем Джорджем на Вімблдоні Фото: Getty

Вони жваво обговорювали те, що відбувається на корті, вболівали за фаворитів і махали фотографам, коли ті їх знімали.

Візит на авіашоу

У середині липня принц Вільям і Кейт Міддлтон взяли своїх дітей на авіашоу Air Tattoo. Діти завжди цікавилися авіацією, адже їхні батько і дід, король Чарльз, самі вміють керувати вертольотами і літаками.

Принцеса Шарлотта з братами на авіашоу Фото: Getty Images Принцеса Шарлотта з братами на авіашоу Фото: Getty Images

Тож сімейний вихід вдався на славу: Шарлотта, Джордж і Луї разом оглядали авіатехніку, обговорювали побачене і навіть крутили ті важелі, на які вказували інструктори.

Військовий парад

На параді Trooping the Colour вся королівська сім'я традиційно збирається на балконі Букінгемського палацу і спостерігає за військовими, а також за прольотом авіації.

Принцеса Шарлотта з братами на військовому параді Фото: Getty Images

І цього року парад пройшов за всіма правилами. Шарлотта була в захваті від шоу, так само як і її брати. І вони вкотре продемонстрували єднання, разом обговорюючи побачене.

А до того, як діти принца і принцеси Уельських піднялися на балкон, вони покаталися у відкритому екіпажі. І Шарлотта вже звично вказувала братам, як краще вітати глядачів.

Коронація дідуся Чарльза

У травні 2023 року трійця братів і сестер була серед багатьох членів королівської сім'ї, присутніх на королівській коронації свого діда короля Карла III. У той час як Джордж був зайнятий одним з офіційних почесних пажів церемонії, Шарлотта і Луї були неодноразово сфотографовані разом.

Принцеса Шарлотта з братами на коронації короля Чарльза Фото: Getty Принцеса Шарлотта з братами на коронації короля Чарльза Фото: Getty Images

Але найзворушливішим стало відео, після опубліковане Кейт Міддлтон.

Шарлотта тримала брата за руку і вказувала на найцікавіші моменти церемонії. Але Луї все одно розпустувався і до кінця коронації не всидів.

Платиновий ювілей королеви

На святкуванні платинового ювілею королеви 2021 року юна принцеса була зі своєю люблячою матір'ю принцесою Кейт і була її очима та вухами. Шарлотта встигала стежити за братами, контролювала їх і разом із ними насолоджувалася видовищем.

Принцеса Шарлотта з братами на Платиновому ювілеї прабабусі Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найнесподіваніші факти про принцесу Шарлотту. Так, юна принцеса любить єдинорогів, рожевий колір і вже непогано вивчила іспанську.