Костюм донер-кебаба продали на аукціоні в Канаді за рекордні $12 тисяч (фото)

Новий власник костюма може використовувати його у благодійних цілях.

Костюм донер-кебаба, загорнутого у фольгу, виставили на аукціон урядових надлишків Альберти (Канада), де він став справжнім хітом. За нього змагалися одразу кілька ресторанів-конкурентів, у меню яких є така страва. Зрештою перемога на аукціоні та костюм дісталися мережі ресторанів Prime Time Donair & Poutine з Альберти, яка заплатила за нього 16 025 канадських доларів (11 900 доларів США), пише The Messenger.

Наряд донера був створений костюмером Біллом Брайаном, який придумав образ Зефірного людини для фільму "Охотники за привідами". Цікаве в цій історії те, що спочатку костюм ходячого перекусу виготовили для кампанії з боротьби з наркотиками і водінням у нетверезому стані в 2015 році, але проєкт так і не був реалізований. Тепер, вісім років потому, вбрання-сендвіч Donair пішло з молотка і готове до публічного дебюту у сфері харчування.

Костюм завдовжки 142 сантиметри містить помідори з соусом донер, цибулю і м'ясо, загорнуте в лаваш. Вбрання доповнюється сріблястим боді, що створює "автентичний вигляд із фольги". Він також містить дуже спірний інгредієнт серед шанувальників донера: салат.

Аділь Асім, власник Prime Time Donair & Poutine, розкрив чудернацьку причину свого інтересу до аукціону: він хотів врятувати саме салат із костюма.

У Канаді додавання салату в бутерброд із донером є суперечливим питанням. Пуристи (ті, хто дотримується усталених канонів) страви стверджують, що справжній донер не повинен містити салату, а тих, хто додумається це зробити, можуть прилюдно присоромити.

Новий власник костюма донера також думав про використання вбрання в благодійних цілях.

За словами канадського кулінарного письменника Ліндсі Вікстром, донар походить від грецького ґіроскопа і турецького донер-кебаба. Канадська версія, створена в 1970-х роках грецьким іммігрантом Пітером Гамулакосом у Галіфаксі, Нова Шотландія, має приємний відтінок. Це приправлений прянощами яловичий фарш, залитий соусом зі згущеного молока, оцту і цукру, що надає йому виразного солодкого смаку. Саме це зробило його улюбленими ласощами канадців вечорами. Страву було названо офіційною їжею Галіфакса 2015 року через її "знаковий та унікальний" характер.

Раніше Фокус розповідав про японця, який купив гіперреалістичний костюм собаки і вирушив у ньому на вулицю.