Дачний вайб: Памела Андерсон у ділових ансамблях позувала на фермі (фото, відео)

Памела позувала на своєму городі.

56-річна американська модель і акторка Памела Андерсон несподівано змінила відверті купальники і сміливі ансамблі на дуже стильне й елегантне вбрання, яке підкреслило її вікову красу. Пем стала обличчям рекламної кампанії нової колекції Babaton Fall '23 канадського бренду Aritzia. Бекстейджем зі зйомок актриса поділилася у себе на сторінці в соцмережі.

"Для мене велика честь бути частиною кампанії Aritzia Babaton осінь-зима 2023. У нас не тільки одне й те ж коріння BC (Британська Колумбія), але ми також поділяємо невимушену естетику — вони дають мені змогу почуватися абсолютно комфортно і впевнено, не ставлячи під загрозу мій індивідуальний стиль", — каже знаменитість про співпрацю.

Рекламну кампанію зняли в її будинку на березі океану в її рідному місті Ледісміт, що може здатися невідповідністю елегантним костюмам колекції, але в цьому і був сенс.

"Косити газон у діловому костюмі було для мене розумно: сад — це мій офіс. Це була кумедна частина, і саме тому для мене було таким чудовим і природним досвідом нарешті попрацювати разом", – зазначила білявка.

Елегантний костюм був тільки початком колекції, яка містить безліч офісних речей, як-от шкіряні тренчі, пошиті на замовлення максіспідниці, шикарні блейзери, мініспідниці та штани зі складками.

"Цього сезону особлива увага приділяється модному гардеробу, і Пем привнесла свою енергію сильної жінки в пошиті на замовлення предмети першої необхідності, розкішні светри і сучасні костюми з нової колекції. Народжена і виросла в Британській Колумбії, Памела не тільки слугує героїнею рідного міста для Aritzia, а й уособлює невимушену впевненість жінки Babaton", — наголосила Дженніфер Вонг, генеральна директорка Aritzia.

Фото: Aritzia

Заслуговує на увагу і макіяж Андерсон у рекламній кампанії. Він відносно простий і навіть скромний за її мірками: її фірмові тонкі брови присутні, але інша частина її макіяжу свіжа і природна, що дає змогу показати її веснянки. У неї — підводка для очей і ніжно-рожева помада. Її яскраво-світле волосся вільно спадає на плечі і злегка скуйовджене. Стриманий образ завершує класичний молочний манікюр.

Раніше Фокус писав, що Памела Андерсон похвалилася врожаєм зі свого городу.