19 серпня 2023 року: Преображення Господнє (Яблучний Спас) — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна їсти продукти тваринного походження і працювати по дому.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква святкує Преображення Господнє . За церковним переказом, Ісус Христос взяв Петра, Іоанна та Якова на гору Фавор, де постав перед ними в новій подобі — його обличчя засяяло, а вбрання стало білим як сніг. Преображення показує, що в Ісусі Христі сплелися два єства — божественне і людське. Під час Преображення божественна природа Христа не змінювалася, але була лише явлена в Його людській природі.

Яблучний Спас — народна назва цього церковного свята.

Що не можна робити 19 серпня:

їсти продукти тваринного походження (триває Успенський піст);

працювати по дому;

гуляти весілля.

Народні прикмети та повір'я:

який Яблучний Спас — таким буде і січень;

вродило багато яблук — наступний рік буде врожайним;

ясно і безвітряно — зима буде холодною;

багато мух — буде спекотно і волого;

багато комарів — до спеки;

дощ — листопад буде дощовим.

День ангела святкують:

Людвіг, Лев.

Народилися в цей день:

1883 рік — Габріель "Коко" Шанель (пом. 1971), французька модельєрка, законодавиця моди;

1946 рік — Білл Клінтон, 42-й президент США (1993-2001).

Також цього дня:

1943 рік — президент США Ф. Рузвельт і прем'єр-міністр Великої Британії В. Черчилль підписують таємну угоду про співпрацю у створенні атомної бомби;

1989 рік — парафія святих Петра і Павла у Львові (настоятель — о. Володимир Ярема) першою в РРФСР виходить із підпорядкування Руської Православної Церкви й оголошує себе частиною УАПЦ;

1990 рік — НДР ухвалює конституцію ФРН.