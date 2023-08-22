Моніка Беллуччі стала зіркою вересневого номера Harper's Bazaar

Акторка розділила обкладинку з моделлю Кендалл Дженнер.

58-річна італійська акторка Моніка Беллуччі прикрасила обкладинку вересневого номера Harper's Bazaar Spain, присвяченому іконам, які зачаровують, пов'язують, розважають і надихають нас упродовж усього життя.

Знаменитість у розмові із журналом згадала про свої мандрівки брукованими вуличками та палацами епохи Відродження в рідній Чітта-ді-Кастелло після закінчення школи. Також вона розповіла про любов до кіно, яка проросла наприкінці 60-х — початку 70-х років з повторними показами найкрасивіших кінооповідей усіх часів.

"Моєю дитячою любов'ю було кіно. Я дивилася до трьох фільмів на день", — розповіла Беллуччі.

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Акторка відверто розповіла виданню про фемінізм, материнство та її нове кохання Тіма Бертона.

Моніка Беллуччі позувала для фото в елегантних і стильних від Prada, YSL, Nina Ricci, Louis Vuitton.

Привілейоване місце на сторінках глянцю Белуччі ділить з моделлю Кендалл Дженнер, яка також з'явилася на обкладинці цього номера у складі глобальних ікон, що чарують, об'єднують і надихають всі видання Harper's Bazaar по всьому світу.

Раніше Фокус писав, що Моніка Беллуччі знялася для швейцарського глянцю.