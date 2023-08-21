Ченнінг Татум та Зої Кравіц відвідали весілля друзів (фото)

Зіркова пара зʼявилася на церемонії одруження Марґарет Кволлі та Джека Антонофф.

43-річний американський актор Ченнінг Татум та 34-річна Зої Кравіц відвідали весілля Марґарет Кволлі та Джека Антонофф на острові Лонг-Біч. Про це пише Daily Mail.

Зіркова пара спочатку прибула на репетицію весілля разом із Тейлор Свіфт. На самій церемонії одруження знаменитості також зʼявилися в компанії артистки.

Донька Лені Кравіца була в чорній сукні із синім низом. Тим часом Ченніг обрав для виходу образ у пастельних відтінках.

Тейлор Свіфт приміряла чорний топ та спідницю міді, додавши до аутфіту чорну сумочку та підбори.

Тейлор Свіфт, Зої Кравіц та Ченнінг Татум

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

На самому весіллі Зої зʼявилася також у чорній сукні та з червоною сумкою. До образу вона додала чорні сонцезахисні окуляри та продемонструвала темні туфлі.

43-річний Татум був у чорній сорочці, штанах та світлому піджаку.

Зої — подруга нареченої, їх бачили разом на прогулянці в Нью-Йорку у травні 2023. Зірка "Бетмена" також є близькою подругою Тейлор Свіфт, авторкою її пісень Karma та Lavender Haze з альбому Midnights.

У 2022 році Зої також працювала з Джеком Антонофф над своїм першим сольним альбомом, розповівши ELLE: "Я відчуваю себе вразливою, і це трохи страшно, але створення музики робить мене щасливою".

Хоча Ченнінг ніколи не працював з Марґарет над жодною зі своїх головних ролей, він, судячи з усього, друг її та Джека завдяки їхній дружбі із Зої.

Зої Кравіц та Ченнінг Татум

Нагадаємо, колишню дружину Ченнінга Татума Дженну Деван помітили з її сином.

Також Фокус писав про весільні сукні Марґарет Кволлі.