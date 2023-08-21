57-річна Сінді Кроуфорд приміряла мінішорти (фото)

Знаменитість завершує "ще одне літо на озері".

57-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд приміряла мінішорти під час відпочинку на озері. Знімками зі свого серпневого вікенду мама двох дітей ділиться в Instagram.

Кроуфорд постала в білих ультракоротких шортах з ременем, синій сорочці та топі. Волосся знаменитості було розпущене.

"Завершуємо ще одне літо на озері", — зазначила культова модель.

На інших фото зʼявилися друзі Сінді та її чоловік, 61-річний підприємець Ренді Гербер. Він позував на судні в білій футболці та джинсах. До літнього образу чоловік додав сонцезахисні окуляри-авіатори.

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Відпочинок Сінді Кроуфорд на озері

Зіркова пара одружилася у 1998 році та виховує двох спільних дітей — доньку Кайю та сина Преслі. Спадкоємиця Сінді Кроуфорд пішла її стопами в модельній карʼєрі. Наразі 21-річна Кайя зустрічається з актором Остіном Батлером.

Кайя Гербер Фото: kaiagerber

До шлюбу з Ренді Гербером модель була одружена з актором Річардом Гіром.

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд показала, як відпочиває топлес у басейні на фоні озера та лісу.

Також Фокус писав про яскравий образ Сінді Кроуфорд з натяком на Barbiecore.