Названо найбільш обговорювану королівську пару в TikTok

Обговорення і коментарі під роликами в TikTok, які стосуються герцогів Сассекських, найчастіше мають негативне забарвлення.

Принц Гаррі та його дружина, колишня американська акторка Меган Маркл, стали найпопулярнішими персонами в TikTok цьогоріч, проте їхня популярність вельми сумнівна. Такого висновку дійшов Hootsuite, ресурс для роботи з соціальними мережами, який дає змогу користувачеві керувати та відстежувати всю активність у відповідних мережах. Він провів дослідження на замовлення Newsweek і з'ясував, що герцоги Сассекські — найбільш обговорювана пара на TikTok, але обговорення і коментарі про них найчастіше мають негативне забарвлення.

За словами Ейлін Квок, фахівчині з соціального маркетингу в Hootsuite, більшість людей дуже критично ставляться до їхніх стосунків. Вона підкреслила, що аудиторія соцмережі полюбляє проводити паралелі між Маркл з Гаррі та принцом Вільямом з Кейт Міддлтон, і підписники часто обирають чийсь бік.

"Розділ коментарів до відеороликів, присвячених королівській сім'ї, сповнений захисниками та критиками кожного їхнього кроку — від їхньої поведінки та почуття стилю до їхньої зовнішності та взаємодії", — пояснила Квок.

Дослідження проводилося на TikTok протягом 30 днів. Кількість постів на кожного зі згаданих членів королівської сім'ї була майже однаковою: 6000 для Вільяма, Гаррі та Маркл і 5000 — для Міддлтон. Але у Гаррі було найбільше повідомлень про нього загалом — 140 тис. і найбільша кількість переглядів — 13 млрд, за ним слідує Маркл, у якої — 115 тис. повідомлень і 11 млрд переглядів загалом.

У Вільяма було 79 тис. постів з 11 млрд переглядів, а у Кейт — 65 тис. постів з 10 млрд переглядів.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон набагато більше подобаються аудиторії TikTok Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

У дослідженні вивчали популярні пошукові запити для кожного члена королівської сім'ї — деякі для Міддлтон включали "теніс", "брутальність", "папараці" і "коронацію". У Маркл були "розлучення", "принц Гаррі", "грубість", "самозакоханість" і "незграбність".

"Виходячи з цих даних, схоже, що натовп на TikTok шукає негативну поведінку", — сказала Квок про Маркл. Вона підкреслила, що, судячи із загальної думки користувачів, вони все ж більше люблять Кейт.

Найпопулярнішими пошуковими запитами Гаррі були "Меган", "розлучення", "судова справа" і "аудіокнига".

"Найкращі відео показують ролики з ним і королевою Єлизаветою, припущення про розлучення з Меган, різноманітні теорії змови про їхні стосунки, а також кліпи з ним і принцесою Діаною", — продовжує маркетологиня

Що стосується Вільяма, то він зображений "у позитивному світлі в соціальних мережах" з його ключовими словами в TikTok, включно з "молодий" і "Кейт".

За повідомленням видання, багато з відеороликів, знятих про нього, підкреслюють його "батьківську відданість" або його стосунки з Міддлтон.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон не збирається пробачати Меган Маркл все те, що вона наговорила про королівську сім'ю.