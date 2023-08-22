Ламкість та зміна кольору: 4 ознаки дефіциту вітаміну B12 на нігтях

Нестача вітаміну В12 призводить до зниження вироблення еритроцитів, спричиняючи анемію та інші неприємності зі здоров'ям. Нестачу цього важливого вітаміну часто можна запідозрити за станом нігтів і вчасно вжити заходів.

Стан здоров'я і наш зовнішній вигляд багато в чому залежить від раціону харчування. Так, зайвий жир означає, що ви їли багато нездорової їжі. Але якщо є дефіцит певних вітамінів або необхідних поживних речовин, організм знайде спосіб попередити вас про це. Наприклад, дефіцит вітаміну B12 можна легко помітити на ваших нігтях. Це, правда, що нігті можуть підказати вам про те, що потрібно урізноманітнити свій раціон продуктами, які багаті на вітамін B12. Про це пише Health Shots.

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Вітамін B12 є водорозчинним вітаміном і просто зобов'язаний бути присутнім у вашому щоденному раціоні, каже Варша Горі, старший клінічний дієтолог лікарні Аполлон, Наві Мумбаї. Чому ж вітамін B12 так необхідний вашому організму?

Виробництво енергії

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Вітамін B12 відіграє життєво важливу роль у метаболізмі вуглеводів, білків і жирів. Він допомагає перетворювати ці макроелементи на енергію, яка необхідна для правильного функціонування організму.

Утворення еритроцитів

Вітамін B12 необхідний для синтезу еритроцитів у нашому кістковому мозку, каже дієтолог. Адекватний рівень вітаміну B12 має вирішальне значення для запобігання анемії, оскільки він допомагає у виробництві здорових еритроцитів, які переносять кисень по всьому тілу.

Синтез ДНК

Вітамін B12 бере участь у синтезі ДНК, генетичного матеріалу, присутнього у всіх наших клітинах. А це вкрай важливо для росту, розвитку і відновлення клітин.

Здоров'я серця

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Вітамін B12, поряд з іншими вітамінами групи B, допомагає регулювати рівень гомоцистеїну в крові. За словами Горі, підвищений рівень гомоцистеїну пов'язаний з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань. Допомагаючи підтримувати оптимальний рівень гомоцистеїну, B12 підтримує здоров'я серця.

Здоров'я кісток

Достатній рівень вітаміну B12 був пов'язаний з кращою мінеральною щільністю кісток, що важливо для профілактики остеопорозу та міцних кісток.

Ознаки дефіциту вітаміну В12 на нігтях

Нестача вітаміну B12 може вплинути на зовнішній вигляд ваших нігтів і, так, ви можете запідозрити його дефіцит.

Ламкі нігті

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Однією з найпоширеніших ознак дефіциту вітаміну B12 є сухі та ламкі нігті. Нестача вітаміну В12 може призвести до зміни структури нігтів, роблячи їх більш сприйнятливими до розшаровування, розтріскування й лущення.

Бліді або жовтуваті нігті

Недостатній рівень B12 може спричинити зниження вироблення еритроцитів, що призводить до анемії. Анемія може проявлятися блідим або жовтуватим знебарвленням нігтів через зниження постачання нігтьового ложа киснем.

Зміна форми

У деяких випадках важкого дефіциту вітаміну B12 може виникнути стан, званий койлоніхією, коли нігті стають увігнутими або ложкоподібними.

Синюшний відтінок

У важких випадках дефіциту вітаміну B12 нігті можуть мати синюватий відтінок через зниження оксигенації тканин унаслідок анемії.

Вітамін B12 для росту нігтів

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Вітамін B12 необхідний для загального здоров'я нігтів, оскільки він відіграє вирішальну роль у діленні та зростанні клітин, зокрема клітин, відповідальних за розвиток нігтів. Проте на ступінь здоров'я нігтів, включно з текстурою, блідістю і ламкістю, впливають різні чинники, і дефіцит B12 — лише один із багатьох потенційних чинників, які можуть вплинути на їхній ріст і здоров'я, каже експерт.

Ріст нігтів здебільшого визначається генетикою, віком, гормональними факторами та загальним станом здоров'я. У людини з недостатнім рівнем вітаміну B12 виправлення дефіциту за допомогою харчових добавок або дієтичних коригувань поліпшить загальний стан нігтів. Але це не обов'язково призведе до значного збільшення росту нігтів понад норму.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця