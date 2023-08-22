Кетрін Зета-Джонс пригадала, як водила чоловіка та дітей у Букінгемський палац (відео)
Знаменитість пожартувала, що вони почували себе, як вдома.
53-річна британська акторка Кетрін Зета-Джонс пригадала, як водила свою родину в Букінгемський палац. Архівним відео зірка "Маски Зорро" ділиться в Instagram.
У ролику Майкл Дуглас з дружиною та двома їхніми дітьми, сином Діланом та донькою Керіс, відвідали головну резиденцію британських монархів.
"Понеділкові спогади! У той день, коли я повела свою сім'ю до Букінгемського палацу😂 вони виглядають, як вдома", — пожартувала мама двох дітей.
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"Повністю отримав атмосферу "Американського президента" з тим, як увійшов Майкл Дуглас. Вибачте, він виглядав дійсно круто! Така дивовижна подія для вас та вашої родини", "Не можу повірити, що Гаррі покинув те життя — він збожеволів, бо скільки людей народжується в королівській родині?", "Прекрасне місце, чарівна сім'я!!" — пишуть у коментарях фоловери британської знаменитості.
Зіркова пара одружилася у 2000 році та виховує двох спільних спадкоємців.
Нагадаємо, Кетрін Зета-Джонс показала архівні кадри первістка в честь його дня народження.
Також Фокус писав про зворушливий знімок Кетрін Зета-Джонс з Майклом Дугласом на відпочинку в Італії.