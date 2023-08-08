Кетрін Зета-Джонс привітала 23-річного сина з днем народження (фото)

Ділану Майклу Дугласу 8 серпня 2023 виповнилося 23 роки.

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53-річна британська акторка Кетрін Зета-Джонс привітала з днем народження свого сина від Майкла Дугласа. Архівними кадрами зірка екрану ділиться в Instagram.

Спадкоємцю зіркової пари 8 серпня виповнюється 23 роки. Ділан Майкл Дуглас народився у Лос-Анджелесі у 2000.

Кетрін Зета-Джонс опублікувала чорно-біле архівне фото іменинника з підписом "Стрибаючи в новий рік. З днем народження мого чудового сина".

Також кохана Майкла Дугласа показала відео, на якому маленький Ділан намагається відкрити подарунок на 3-й день народження.

"20 років тому в цей день. Ти нарешті це розпакував?" — пожартувала Кетрін Зета-Джонс.

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Ділан Майкл Дуглас Фото: Скріншот Ділан Майкл Дуглас Фото: Скріншот

78-річний Майкл Дуглас та зірка фільму "Маска Зорро" одружилися у 2000 році. Від їхнього союзу підростають двоє дітей — іменинник Ділан та донька Керіс. В актора також є 44-річний син Кемерон від попереднього шлюбу.

Майкл Дуглас з дружиною та сином Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кетрін Зета-Джонс продемонструвала стильну пляжну сукню на літо 2023.

Також Фокус писав про побачення Майкла Дугласа та Кетрін Зета-Джонс під час італійської відпустки.