53-річна Кетрін Зета-Джонс продемонструвала стрункі ноги в пляжній сукні

Знаменитість разом із чоловіком відпочиває в Італії.

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53-річна британська акторка Кетрін Зета-Джонс продемонструвала довгі та стрункі ноги. Фотографією, на якій знаменитість позує на яхті, вона поділилася у своєму Instagram-акаунті.

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Акторка "Маски Зорро" вже кілька тижнів відпочиває в Італії зі своїм чоловіком, 78-річним американським актором і продюсером Майклом Дугласом. На знімку Кетрін відпочивала на дивані в синій пляжній сукні з візерунками і сміливим розрізом до талії.

Кетрін Зета-Джонс Фото: Instagram @catherinezetajones

Вона мала невимушений вигляд у вбранні, яке вона накинула поверх чорного купальника і доповнила відповідною пов'язкою на голові. Зета-Джонс доповнила образ сліпучим намистом і сережками-кільцями. Красуня-брюнетка почувалася комфортно в парі шльопанців і захищалася від яскравого сонця парою круглих сонцезахисних окулярів.

Нагадаємо, Кетрін Зета-Джонс повторила образ Джесіки Сімпсон. Акторка була помічена у фіолетовій сукні з декольте на побаченні з Майклом Дугласом у Портофіно, а співачка була в такому вбранні на церемонії вручення нагород VH1 Awards 2005.

Раніше Фокус писав, що Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас відпочивають на розкішній яхті в Портофіно.