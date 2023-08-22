На що чекати знакам Зодіаку під час ретроградного Меркурія з 23 серпня 2023 року — прогноз астрологині

Деяким знакам Зодіаку період ретроградного Меркурія готує повернення колишніх партнерів, а хтось зможе примножити свої доходи.

Астрологиня Анжела Перл розповіла, що ретроградний Меркурій, який триватиме з 23 серпня до 15 вересня 2023 року, обіцяє кожному зі знаків Зодіаку.

Овен

В Овнів Меркурій розгортається в 6-му домі гороскопу, а він відповідає за щоденне життя, рутину. Негаразди можуть статися саме в повсякденному житті й справах. Також ви можете в період ретроградного Меркурія зустріти колишнього колегу, або вам доведеться переробити якусь роботу.

Телець

У вас Меркурій розгортається в 5-му домі гороскопа, який відповідає за дітей. Можливо, у ваших дітей зміняться плани, або ви шукатимете нову школу для них, або ж знову намагатиметеся завагітніти. Також можливі новини від колишнього партнера.

Близнюки

У Близнюків Меркурій розгортається в 4-му домі гороскопа, який символізує ваше місце проживання й домашні справи. Можливо, вам доведеться щось відремонтувати, перефарбувати, переробити або навіть переїхати. Також можливе повернення на батьківщину або новини звідти.

Рак

У вас Меркурій розгортається в 3-му домі гороскопу, який відповідає за спілкування. Можливо, на вас чекає зустріч або відновлення спілкування. Також ви можете дізнатися новини про людей із минулого. Також ви можете відновити навчання або документи.

Лев

У вас Меркурій розгортається у 2-му домі гороскопа, який відповідає за покупки та розтрати. Краще не купувати нічого цінного. Також можливий обмін або повернення товару. Також вам варто переглянути в цей період свої фінанси.

Діва

Меркурій розгортається саме у вашому домі — у першому. Він відповідає за зовнішність і красу. Ви можете змінити імідж і гардероб, заново взятися за спорт. Також ви можете відновити минулі стосунки.

Терези

У вас Меркурій розгортається в 12-му домі гороскопу, який відповідає за минуле. Ви можете отримати звістку від людей із минулого, можлива несподівана зустріч із колишніми. Також можливе повторне медичне обстеження. Також може знайтися загублена річ.

Скорпіон

У Скорпіонів Меркурій розгортається в 11-му домі гороскопу, який відповідає за дружні стосунки. Можливо, ви відновите спілкування зі старими друзями. Також ви можете повернутися в колектив, де працювали або збиралися раніше. Ще на вас очікує прибуток або результат за давно виконану роботу.

Стрілець

У вас Меркурій розгортається в 10-му домі гороскопу, який відповідає за бізнес і кар'єру. Можливий переоблік у вашому бізнесі або перегляд кар'єрних цілей. Також ви можете повернутися на стару роботу або до старих методів роботи.

Козеріг

У вас Меркурій розгортається в 9-му домі гороскопу, який відповідає за поїздки за кордон або недалекі подорожі. Будьте обережні з документами в поїздках, датами бронювання та часом виїзду або вильоту. Також можливі юридичні справи.

Водолій

У Водоліїв Меркурій розгортається у 8-му домі гороскопу, який відповідає за фінанси. Вдало робити рефінансування. Можуть надійти гроші, на які ви довго чекали. Також можливі судові процеси.

Риби

У вас Меркурій розгортається в 7-му домі гороскопу, який відповідає за кохання, стосунки та шлюб. Найімовірніше, у цей період у вашому житті знову з'являться ваші колишні партнери. Також це вдалий період для примирення.