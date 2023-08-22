Ретроградний Меркурій із 23 серпня 2023 року: що можна і чого можна робити

З 23 серпня до 15 вересня на людство очікує ретроградний Меркурій, який розвернеться у знаку Діви. Що можна і чого можна робити в цей період — розповідаємо далі.

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За що відповідає Меркурій?

Меркурій — планета, яка пов'язана з такими сферами життя, як: документи, купівля-продаж, ділова активність, навчання, подорожі. А Діва, знак, у якому розгортатиметься Меркурій, любить усе аналізувати, помічає будь-які дрібниці й деталі. Можливо, вам доведеться переглянути або проаналізувати якісь справи, ситуації, документи або аналізи. Також Діва може розкрити таємницю минулого.

Що трапляється в період Ретроградного Меркурія?

Зазвичай у цей період трапляються: затримки в транспорті, затримки в навчаннях, плутанина в цифрах і часі, плутанина в документах, неполадки з технікою, непорозуміння, неуважність, конфліктні ситуації, можуть повернутися люди з минулого, активізуються шахраї.

Що можна робити під час Ретроградного Меркурія?

Астрологи акцентують на справах, якими можна і навіть потрібно зайнятися в цей період:

завершувати справи;

зустрічатися зі старими знайомими або друзями;

зайнятися очищенням організму;

починати займатися спортом;

навести лад у речах, будинку, гаджетах;

робити ремонт;

медитувати.

Що не можна робити в період Ретроградного Меркурія?

виконувати ризиковані фінансові операції;

займатися вкладеннями та інвестиціями;

укладати угоди;

вирушати в далекі подорожі;

давати гроші в борг;

здійснювати великі покупки;

робити планові операції;

підписувати документи.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=r2T4ciUDTm4