Кевін Костнер зʼявився в теплому пальті в спеку (фото)

Зірка "Єллоустоуну" прибув до Шотландії через робочі моменти.

68-річного американського актора Кевіна Костнера помітили в Глазго, Шотландія, на фоні його скандального розлучення з Крістін Баумгартнер. Про це пише Daily Mail.

Костнер відвідав місто, щоб записати музику до свого фільму, і під час прогулянки він був у хорошому настрої. Актор був одягнутий у тепле пальто, джинси та шарф у спеку 22C, коли гуляв з актором Девідом О'Гарою. До образу колишній коханий Крістін Баумгартнер додав чорні сонцезахисні окуляри та парасольку.

Актор роздавав автографи перед поверненням у свій готель у Глазго після дня, проведеного на свіжому повітрі.

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Кевін Костнер у Глазго

За кілька днів до цього Костнер та Баумгартнер прибули окремо, щоб дати свідчення щодо незавершеного розлучення в Санта-Барбарі, Каліфорнія.

Зірковий дует одружився у 2004 році, а у травні 2023 дизайнерка сумок подала на розлучення після 18 років шлюбу. Навколо розриву знаменитостей низка скандалів, зокрема вигнання Крістін з маєтку актора за 145 млн доларів.

Кевін Костнер у Глазго

Нагадаємо, Кевін Костнер зводив свою доньку на концерт Тейлор Свіфт.

Також Фокус писав про нещодавну появу Кевіна Костнера за кермом Land Rover.