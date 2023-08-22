У TikTok запустили новий челендж: "Розбий яйце об голову своєї дитини" (відео)

Батьки запрошують дітей готувати з ними яєчню і в якийсь момент розбивають яйце об лоб дитини, знімаючи її реакцію. Такий челендж уже викликав гнів у більшості користувачів, які заявили, що дорослі принижують малюків перед багатотисячною аудиторією.

У соцмережах було вже чимало дивних челенджів, але останній, що з'явився в TikTok, викликав здивування й обурення у великої кількості користувачів, а те, що багатьом здавалося смішним, насправді виявилося далеко не таким нешкідливим. Йдеться про челендж crack eggs ("розбий яйце"). І все б нічого, якби це яйце не розбивалося об голову дитини, пише NDTV.

У відео, які заполонили TikTok, батьки, найчастіше матері, готують із дитиною разом на кухні. У якийсь момент вони беруть яйце і розбивають його об голову малюка, записуючи на відео реакцію. Такий крок з боку старшого викликає у дитини подив і нерозуміння. Деякі з дітей сміються, інші розплакалися від розгубленості. Водночас їхні батьки голосно сміються.

У мережі вже охрестили такий челендж "жорстоким поводженням із дітьми" і звинуватили батьків у тому, що вони знущаються над синами і доньками заради лайків у соцмережі.

"По-перше, дитина отримує яйцем по голові, і вона трохи збентежена, збита з пантелику і думає, що це трохи смішно. Потім вони йдуть далі. Або їм розбивають яйце об голову, і вони дуже засмучуються через це і божеволіють", "Цей тупий #eggcrackchallenge — жорстоке поводження з дітьми. Серйозно, можливо, у вашої дитини станеться внутрішня кровотеча з голови або щось на кшталт цього. Просто припиніть це. Яйця іноді важко розбити. Видно, що деяким дітям це не подобається. Будьте хорошими батьками, а не кричіть про себе", "Це не смішно, якщо ви завдаєте своїй дитині болю і страждання через лайки і перегляди в соціальних мережах, розбивши яйце або кинувши шматок сиру (ще один жахливий варіант). Ваші діти — не ваш реквізит, немає такої кількості переглядів, лайків або взаємодій, які змусили б мене пошкодити хоч одну волосинку на голові моєї дитини, засмутити або принизити її. Не через 10 мільярдів лайків та Ілона, який мені відповів", "Я не знаю, кому потрібно це чути, але вдарити вашу дитину яйцем по голові в межах безглуздого "виклику" в соціальних мережах абсолютно неприйнятно. Це жорстокий напад на дитину, яка покладається на прихильність і підтримку своїх опікунів", — пишуть користувачі.

"Коли я дивлюся ці відео, я думаю: "Невже нам, батькам, так нудно, і ми відчайдушно потребуємо контенту?" Невже нам так потрібно публікувати повідомлення в інтернеті, тому що бути частиною нашого світу так утомливо? І дофаміновий удар, а також лайки і перегляди, які ми зараз, у 2023 році, розбиваємо яйця об голови наших дітей в надії, що у них з'явиться цікава реакція, яку ми зможемо опублікувати публічно в інтернеті, щоб розважити незнайомців?" — не приховує свого обурення затята противниця цієї витівки Сара Адамс, яка створила акаунт "mom.uncharted" у TikTok. Він присвячений викриттю експлуатації та жорстокого поводження з дітьми в соціальних мережах і здебільшого складається з пояснення того, чому "шеринг" (надмірне розповсюдження особистого контенту про дітей у соціальних мережах) є неймовірно проблематичним. Зокрема авторка поділилася і своїми думками про тенденцію.

Сара Адамс затято критикує подібні знущання над дітьми

"Я змогла переварити тільки кілька відеороликів про розбивання яєць, тому що не знаходжу нічого навіть віддалено смішного в дитині, яка рада допомогти мамі на кухні, має розгублений, потім скривджений, а потім збентежений вигляд, бо людина, якій вона довіряє більше, ніж будь-якій людині у світі, хіхікає в камеру свого iPhone після того, що вона зробила щойно своїй дитині. Будь ласка, не будьте першим хуліганом для своєї дитини. Тому що це саме те, що є — знущання заради контенту. Це не тільки не смішно (справді, є так багато способів зробити смішний і перевірений контент для батьків — це не те), але це зовсім ненормально", — заявляє вона.

Ще один челендж, де в дітей кидають сиром

Раніше Фокус писав про те, що в Індії спіймали батьків, які продали дитину заради iPhone.